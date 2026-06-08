Olivier Giroud non ha alcuna intenzione di fermarsi. A pochi mesi dal traguardo dei 40 anni, l'attaccante francese ha rinnovato il proprio contratto con il Lille, prolungando il legame con il club fino al 30 giugno 2027. Una scelta che certifica la fiducia della società nei confronti del miglior marcatore della storia della nazionale francese. Arrivato nell'estate del 2025 (dal Milan) per riportare esperienza e leadership all'interno dello spogliatoio, Giroud ha risposto sul campo con numeri e prestazioni convincenti. Nella stagione appena conclusa ha chiuso con 11 reti tra Ligue 1 ed Europa League, confermandosi un punto di riferimento sia dal punto di vista tecnico che umano. Adesso lo attende una nuova sfida: guidare il Lille anche nel ritorno in Champions.

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Giroud e il Lille ancora insieme: rinnovo e Champions nel mirino

rappresenta una delle notizie più importanti dell'estate del. A 39 anni l'attaccante continua a dimostrare di poter fare la differenza ad alti livelli e il club francese ha deciso di premiarlo con un nuovo accordoUna scelta maturata dopo una stagione positiva, nella quale il centravanti ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale all'interno del progetto tecnico. I numeri parlano chiaro.ha collezionato 44 presenze complessive, mettendo a segno 11 gol tra campionato ed Europa League. Ma il suo contributo è andato ben oltre le statistiche.è diventato rapidamente uno dei leader dello spogliatoio, mettendo la propria esperienza al servizio del gruppo e aiutando la crescita dei giocatori più giovani.ha voluto sottolineare anche nel

ROMA, ITALIA - 2 OTTOBRE: Olivier Giroud del LOSC Lille assiste alla partita MD2 della fase di campionato UEFA Europa League 2025/26 tra AS Roma e LOSC Lille allo Stadio Olimpico il 2 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

"Fin dal suo arrivo ha portato leadership naturale, professionalità ed esempio quotidiano, trasmettendo una mentalità vincente a tutto il gruppo. La decisione di prolungare il rapporto è stata una naturale conseguenza della volontà condivisa di continuare insieme su un percorso ambizioso", si legge nella nota del club. Parole che fotografano perfettamente l'importanza di Giroud all'interno dell'ambiente. La prossima stagione porterà con sé una nuova avventura europea. Per il francese sarà la dodicesima partecipazione alla Champions e la sedicesima campagna continentale della sua carriera. Numeri da veterano assoluto. E la sensazione è che la sua storia sia ancora lontana dalla parola fine.

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