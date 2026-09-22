Il Liverpool vince, ma Florian Wirtz finisce ancora una volta sotto esame. Dopo il successo per 1-0 dei Reds sulle Cherries, firmato da Alexander Isak, l'ex calciatore del Liverpool (ora opinionista sportivo), Jamie Carragher ha duramente criticato la prova del talento tedesco, arrivando addirittura a mettere in dubbio il suo posto da titolare e le sue qualità.

🗣️ "I don't think Florian Wirtz is in poor form, what we're seeing is what he is"



Jamie Carragher says he is worried for Florian Wirtz and doesn't see how he will hurt teams ⤵️ pic.twitter.com/umgZ0ZgfzK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 20, 2026

Carragher: "Non è fuori forma, è questo il suo reale valore"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk dopo la vittoria del Liverpool sul Bournemouth,ha commentato la prestazione diaffermando: "È stata una delle peggiori prestazioni che gli abbia mai visto offrire con la maglia del Liverpool. Ho criticato spesso la sua, ma di solito, quando si osserva Wirtz, lo si vede preciso, composto e capace di mantenere il possesso palla. Ci sono aspetti del suo gioco che: sa uscire da situazioni intricate in cui normalmente ci si aspetterebbe che un giocatore perda palla. Tuttavia, ciò che mi preoccupa è che non credo chestia semplicemente attraversando un cattiva forma da quando è arrivato al Liverpool; penso anzi che quello a cui stiamo assistendo siacome giocatore".

Continuando, la leggenda dei Reds ha sottolineato: "Ero già preoccupato per Wirtz dodici mesi fa. Forse era troppo presto per dirlo - anche se lo pensavo - ma non l'ho espresso ad alta voce. Un giocatore di quel calibro dovrebbe costare la metà di quanto ha pagato il Liverpool. L'aspetto preoccupante riguardo Wirtz è che le sue prestazioni finora sono state molto deludenti, mentre ci si aspettava che giocasse ai massimi livelli, trascinando il Liverpool fino alla conquista della Premier League, se non della Champions League".

"Wirtz non troverebbe posto nel mio undici titolare"

All'interno del suo commento, Carragher ha poi sostenuto come l'impiego dell'ex Leverkusen influisca anche sul rendimento del centrocampo del Liverpool: "Non è solo questione del rendimento di Florian Wirtz; si crea un effetto domino che influisce anche sul resto del centrocampo: quando lui gioca da numero 10, Dominik Szoboszlai è costretto ad agire da centrocampista centrale, e non credo che Szoboszlai sia un centrocampista centrale".

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 25 AGOSTO: Florian Wirtz del Liverpool osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Newcastle United e Liverpool al St James' Park, il 25 agosto 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Infine, l'ex difensore inglese ha chiuso il suo intervento dichiarando: "Guardando al futuro, Iraola deve prendere una decisione. Wirtz non troverebbe posto nel mio undici titolare del Liverpool. Anzi, analizzando la situazione in Premier League, riflettevo sul fatto che ci attende una pausa di tre settimane. Al rientro sarà già ottobre. E in un attimo arriverà Natale, per cui deve fare qualcosa. Se si osserva il campionato e i giocatori che ricoprono il suo stesso ruolo... Lasciamo perdere le big; basta guardare i giocatori "medi" della Premier League, quelli delle squadre di metà classifica. Penso a Dewsbury-Hall dell'Everton. Nessuno direbbe che è più forte di Wirtz, eppure segna un gol ogni tre o quattro settimane. La scorsa settimana ho visto Gibbs-White contro l'Aston Villa: in 45 minuti ha offerto una prestazione di livello superiore a qualsiasi cosa Wirtz abbia mai fatto vedere con la maglia del Liverpool. Ho visto un gol di Buendía. Loro stanno dando un contributo concreto alle rispettive squadre. Non credo proprio che i tifosi del Liverpool siano stati ingiustamente severi nei confronti di Florian Wirtz".