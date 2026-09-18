Il buon inizio di stagione dell'ex Newcastle fa ben sperare i tifosi dei Reds: ora serve trovare continuità e stare alla larga dai problemi fisici
Manchester City in festa per il derby: anche Noel Gallagher salta ed esulta insieme ai tifosi
Il Liverpool vuole ricominciare da zero dopo la disastrosa annata precedente. Il campionato vinto nella stagione 2024-2025, dominando in lungo e in largo aveva convinto la dirigenza a investire fortemente sul calciomercato. Così, nel giro di due mesi sono arrivati giocatori di spessore per cifre astronomiche. Alla corte di Arne Slot giungono Giovanni Leoni dal Parma per 35 milioni, Jeremie Frimpong e la stellina tedesca Florian Wirtz dal Leverkusen per un totale di quasi 170, Milos Kerkez dal Bournemouth per 45, Hugo Ekitike per 95 dall'Eintracht Francoforte e Alexander Isak dal Newcastle per 135 al termine di una complicata e lunga trattativa.
Tuttavia, i molti problemi fisici subiti da molti dei nuovi arrivati, uniti a una confusione tattica generale che non li valorizzava, hanno portato i Reds ad una stagione fallimentare, salvata solo dal quinto posto finale valido per la Champions League. La dirigenza ha così deciso di puntare su Andoni Iraola, ex tecnico del miracolo Bournemouth (portato per la prima volta nella sua storia in Europa) per costruire un nuovo ciclo vincente.
Isak e il trasferimento del 2025Tra chi sta beneficiando dell'arrivo del nuovo tecnico, c'è senza dubbio il bomber svedese Alexander Isak. L'ex Newcastle ha vissuto una stagione parecchio travagliata per via della preparazione inadeguata (a causa della sua richiesta di cessione) e della frattura alla gamba subita contro il Tottenham. Attualmente, Isak ha già eguagliato il numero di marcature dell'anno passato in Premier League (3), in sole 4 partite. In un'intervista rilasciata dalla BBC, l'attaccante del Liverpool è tornato a parlare del trasferimento da record dell'estate precedente: "I Reds sono un club davvero enorme. Questo ha reso tutto decisamente più facile per me. Gli obiettivi li sentivo adeguati alla mia carriera e mi è piaciuto quanto mi abbiano voluto. Non mi sono pentito di aver cambiato squadra e sono sicuro che non lo penserò mai".
© RIPRODUZIONE RISERVATA