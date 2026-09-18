Il Liverpool vuole ricominciare da zero dopo la disastrosa annata precedente. Il campionato vinto nella stagione 2024-2025, dominando in lungo e in largo aveva convinto la dirigenza a investire fortemente sul calciomercato. Così, nel giro di due mesi sono arrivati giocatori di spessore per cifre astronomiche. Alla corte di Arne Slot giungono Giovanni Leoni dal Parma per 35 milioni, Jeremie Frimpong e la stellina tedesca Florian Wirtz dal Leverkusen per un totale di quasi 170, Milos Kerkez dal Bournemouth per 45, Hugo Ekitike per 95 dall'Eintracht Francoforte e Alexander Isak dal Newcastle per 135 al termine di una complicata e lunga trattativa.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Alexander Isak, del Liverpool, avanza palla al piede durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Fulham ad Anfield, il 12 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Tuttavia, i molti problemi fisici subiti da molti dei nuovi arrivati, uniti a una confusione tattica generale che non li valorizzava, hanno portato i Reds ad una stagione fallimentare, salvata solo dal quinto posto finale valido per la Champions League. La dirigenza ha così deciso di puntare su Andoni Iraola, ex tecnico del miracolo Bournemouth (portato per la prima volta nella sua storia in Europa) per costruire un nuovo ciclo vincente.

Isak e il trasferimento del 2025

Alexander Isak in full flow. 😮‍💨 pic.twitter.com/hSXENHwtBM — Anfield Pages (@AnfieldPages) September 17, 2026