Liverpool, lo sfortunato inizio di Nallo: due rossi in 16 minuti totali

Nel giro di 10 mesi, il classe 2006 ha giocato due partite con la maglia dei Reds ed entrambe sono finite allo stesso modo

Jacopo del Monaco 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 17:32)

Nel corso di quest'anno, l'allenatore del Liverpool Arne Slot ha fatto esordire tra i grandi il classe 2006 Amara Nallo. Il difensore centrale, che il prossimo mese compirà 19 anni, ha fatto il suo debutto a gennaio contro il PSV e ha giocato anche ieri contro il Crystal Palace. Tuttavia, i suoi primi minuti nel calcio professionistico sono assolutamente da dimenticare visto che, in entrambi i match, ha ricevuto un cartellino rosso.

La sfortuna di Nallo col Liverpool: due partite, due espulsioni — Tutti sognano il proprio esordio nel grande calcio con la maglia della propria squadra del cuore. Quando si fa il debutto in prima squadra, si spera sempre che vada nel verso giusto e senza commettere errori. Purtroppo, lo sfortunato Amara Nallo non può dire lo stesso. Slot ha fatto esordire il giovane difensore centrale nella partita di Champions League contro il PSV del 29 gennaio, facendolo entrare al minuto 83. Quattro minuti dopo l'ingresso in campo, l'inglese commette un fallo che ferma una chiara occasione da gol per gli olandesi e, di conseguenza, riceve un cartellino rosso. Sicuramente non aveva immaginato di iniziare così la sua carriera nel calcio dei grandi.

Ieri sera, il Liverpool ha disputato gli ottavi di finale della Carabao Cup, ovvero la Coppa di Lega inglese, ospitando ad Anfield il Crystal Palace. I Reds, per la terza volta in questa stagione ed in altrettante competizioni, hanno perso contro le Eagles0-3 per mano della doppietta di Sarr e la rete di Yeremy Pino. Nallo ha fatto il suo ingresso in campo al 67' prendendo il posto di Alexis Mac Allister, ma la sua partita dura soltanto 12 minuti. A causa della stessa tipologia di fallo che ha commesso in Champions contro il PSV, anche ieri sera Nallo è stato espulso lasciando i Reds in dieci negli ultimi minuti di gara. Il difensore centrale, quindi, ha giocato con la maglia del Liverpool 16 minuti totali e ha rimediato ben due espulsioni.