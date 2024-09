Los Angeles FC, ufficiale il ritorno di Carlos Vela dopo il derby perso

Dopo un anno di inattività, il 35enne attaccante messicano torna al LAFC per il 2024, con un possibile prolungamento per il 2025.

Davide Capano Redattore 17 settembre 2024 (modifica il 17 settembre 2024 | 10:33)

Torna a casa! Il Los Angeles FC ha ufficializzato il ritorno del miglior giocatore della sua storia. Si tratta del messicano Carlos Vela, che giocherà la parte finale e i Playoff della stagione 2024 con il LAFC, con un possibile prolungamento fino al 2025, dopo un anno di inattività.

Los Angeles FC, riecco Vela — "Carlos ha avuto un ruolo fondamentale nel successo che abbiamo avuto al LAFC sia dentro che fuori dal campo", ha dichiarato John Thorrington, co-presidente e direttore generale della squadra, in un comunicato stampa.

Il ritorno di Vela al Los Angeles FC (Foto tratta da profilo X @LAFC)

"Significa molto per il nostro club, i nostri tifosi e la nostra città. Era importante per tutte le parti coinvolte che tornasse al LAFC e siamo entusiasti di riaverlo in nero e oro", ha aggiunto.

Vela nella storia del LAFC — L'attaccante 35enne è diventato una leggenda per il LAFC in sei anni con 93 gol e 54 assist in 188 presenze. E anche se la storia si è conclusa nel dicembre 2023, dopo aver segnato nove reti e fornito sette assist in 2.000 minuti di gioco, sta per iniziare una nuova era.

Vela (Foto tratta da profilo X @LAFC)

"Los Angeles e i tifosi del LAFC sono molto importanti per me e la mia famiglia. È un club speciale e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito qui. Sono entusiasta di tornare e cercare di aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi in ogni modo possibile", ha dichiarato Vela nel comunicato diffuso dalla MLS.