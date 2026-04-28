Brutte notizie per l’Algeria a poche settimane dall’esordio ai Mondiali 2026 contro l’Argentina. Il portiere titolare Luca Zidane ha infatti riportato un grave infortunio che ne mette seriamente a rischio la partecipazione alla gara d’apertura del torneo. Durante la partita di Liga Adelante tra Granada e Almeria, il numero uno algerino è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che gli ha causato una commozione cerebrale e una frattura alla mascella e al mento. Il club ha confermato la diagnosi attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando la necessità di ulteriori valutazioni mediche. Le condizioni del giocatore saranno decisive anche per l’eventuale intervento chirurgico, che potrebbe compromettere l’intero Mondiale. Un duro colpo per la nazionale di Petkovic.

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Algeria in ansia: Luca Zidane si ferma, salta l’esordio con l’Argentina?

L’infortunio dirappresenta una pesante incognita per l’Algeria a ridosso dell’inizio della Coppa del Mondo. Il portiere, diventato titolare nelle ultime uscite internazionali e protagonista anche in, si è infortunato in seguito a uno scontro di gioco nella sfida tra Granada e Almeria, riportando una commozione cerebrale e una frattura alla mandibola e al mento. Il club spagnolo ha confermato la diagnosi con una nota ufficiale, precisando che il giocatore dovrà essere sottoposto a ulteriori accertamenti per decidere se procedere con un intervento chirurgico o optare per una terapia conservativa.

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La scelta sarà determinante non solo per il recupero, ma anche per la sua eventuale presenza al Mondiale. I tempi di recupero, infatti, rischiano di essere incompatibili con la partita d’esordio contro l’Argentina, in programma il 16 giugno a Kansas City. Nel frattempo, il commissario tecnico Petkovic sta valutando le alternative: Anthony Mandrea, più esperto a livello internazionale, e Melvin Mastil, ancora con poca esperienza in nazionale. Una situazione complicata per una squadra che contava molto sulla crescita del portiere. Zidane, che aveva scelto l’Algeria per senso di appartenenza alle origini familiari, rischia ora di vedere compromesso uno dei momenti più importanti della sua carriera.

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