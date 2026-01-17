Il Paris Saint-Germain batte il Lille 3-0 al Parco dei Principi, ma la vittoria lascia un sapore agrodolce a Luis Enrique. Ousmane Dembélé segna uno dei gol più belli della stagione, un’azione personale travolgente che accende lo stadio. Tuttavia, il tecnico spagnolo commenta con un’ironia tagliente: "Più che un gol da giocatore professionista, è stato un gol da Playstation. Quando premi tutti i tasti e fai tutto contemporaneamente, ecco cosa succede".
Le parole
Luis Enrique ironizza su Dembélé: “Un gol da Playstation, ma serve molto di più”
Luis Enrique riconosce il talento di Dembélé, ma sottolinea che il PSG deve pensare oltre lo spettacolo. "Tutti amano questo tipo di gol, ma quello che mi aspetto da Ousmane è di guidare la fase difensiva. Lui e il resto della squadra devono migliorare in quel settore", afferma l’allenatore, che non nasconde la propria insoddisfazione per l’atteggiamento mostrato nei primi 45 minuti.
Un primo tempo deludente per i parigini—
Il PSG chiude il primo tempo con il vantaggio, ma la prestazione non convince. Luis Enrique critica apertamente la gestione della pressione alta e l’intensità della squadra. "Il Lille ha superato facilmente la nostra pressione. Abbiamo corso, ma male. Bisogna correre con la testa. Siamo stati fortunati. È incredibile che abbiamo segnato tre gol oggi e nessuno nella partita precedente contro il Paris", dichiara, ricordando l’eliminazione dalla Coppa di Francia.
Nonostante la vittoria netta, il tecnico individua errori gravi nella concentrazione e nella compattezza della squadra. «Il secondo tempo è andato meglio, ma non possiamo permetterci un primo tempo così. Per vincere trofei importanti dobbiamo migliorare la fase difensiva. Se ti rilassi, anche solo un po’, ti esponi a grandi rischi», ammonisce Luis Enrique.
Dembélé protagonista, ma per Luis Enrique il PSG di deve crescere—
Dembélé resta il protagonista indiscusso della serata. L’attaccante francese illumina il match con dribbling, accelerazioni e un gol da antologia. Tuttavia, il suo allenatore chiede maggiore equilibrio e responsabilità tattica.
Il PSG mantiene la testa della classifica in Ligue 1 e guarda ora alla Champions League, dove affronterà lo Sporting Lisbona martedì prossimo. Luis Enrique vuole una squadra più matura, capace di dominare con il pallone e di difendere con la stessa intensità. "Dobbiamo essere concentrati e uniti dal primo minuto all’ultimo. Solo così torneremo a vincere trofei importanti", conclude.
