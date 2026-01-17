Il Paris Saint-Germain batte il Lille 3-0 al Parco dei Principi, ma la vittoria lascia un sapore agrodolce a Luis Enrique. Ousmane Dembélé segna uno dei gol più belli della stagione, un’azione personale travolgente che accende lo stadio. Tuttavia, il tecnico spagnolo commenta con un’ ironia tagliente: "Più che un gol da giocatore professionista, è stato un gol da Playstation. Quando premi tutti i tasti e fai tutto contemporaneamente, ecco cosa succede".

Un primo tempo deludente per i parigini

Il PSG chiude il primo tempo con il vantaggio, ma la prestazione non convince. Luis Enrique critica apertamente la gestione della pressione alta e l’intensità della squadra. "Il Lille ha superato facilmente la nostra pressione. Abbiamo corso, ma male. Bisogna correre con la testa. Siamo stati fortunati. È incredibile che abbiamo segnato tre gol oggi e nessuno nella partita precedente contro il Paris", dichiara, ricordando l’eliminazione dalla Coppa di Francia.