Pochi minuti in campo ed uno stato di forma ancora non al top: Romelu Lukaku ha fatto il suo esordio in Champions League con il Fenerbache. Subentrato nei minuti finali del match di andata del play-off contro il Lione di Fonseca terminato 1-1, l'attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara ad un emittente televisiva belga.

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Parole al veleno di Lukaku verso il Napoli: "mi hanno boicottato"

intervistato dall’ex calciatore Gilles De Bilde ha parlato della sua attuale forma fisica“Ho firmato per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni, dopodiché tornerò a casa." Ha raccontato il calciatore. ", ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo, sarà game over: ci sono tanti giocatori che riescono a giocare a calcio fino a 40 anni. È una questione di mentalità.

NAPOLI, ITALIA - 10 FEBBRAIO: Romelu Lukaku dell'SSC Napoli reagisce dopo aver sbagliato un rigore ai calci di rigore durante la partita di Coppa Italia tra SSC Napoli e Como 1907 allo Stadio Diego Armando Maradona il 10 febbraio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Pesante il giudizio sulla scorsa stagione ritenendola l'anno peggiore della sua vita: "È stato l’anno peggiore della mia vita. Perché ho scelto di andarmene? Ho sentito delle cose e sono state fatte delle scelte… Tutto qui. È stato meglio per me andare via”. Ha poi sottolineato: "L’affermazione che non sono in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detta in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare e per dare il mio apporto in questo club che mi ha accolto benissimo”.

Una conclusione non idilliaca quella tra Big Rom e l'Italia in generale, dopo aver girato vari club del nostro campionato. Ora la ripartenza per gli ultimi anni di carriera nel quale il belga sa di poter fare ancora la differenza a suon di gol.