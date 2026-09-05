Carlos Tevez giocherà una partita di addio al calcio. Il centravanti argentino si è ritirato nel 2022 ed attualmente allena il Talleres. Ma ha deciso di disputare una ultima gara, una partita di addio. E come stadio ha chiesto e ottenuto la Bombonera.

Messi e Ronaldo alla Bombonera per l'addio di Tevez

🚨 𝗡𝗘𝗪: It has been confirmed Carlos Tevez will have a farewell match in December that will be played at 'La Bombonera.'



The special part? Lionel Messi and Cristiano Ronaldo will be invited to the match.



This could be the first time Messi and Ronaldo get to play in the… pic.twitter.com/duLY4zcI6c — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 5, 2026

Una ultima partita sul campo verde, una ultima serata con il pallone tra i piedi.si è ritirato dal calcio giocato nel 2022 dopo essere diventato un campione e una leggenda. L'argentino ha giocato e vinto tutto con il, con il Manchester City , con la. Per ogni grande partita, però, serve uno stadio. E Tevez ha richiesto un impianto certamente non comune:, casa del Boca Juniors. Secondo TycSports, l'ex giocatore del Boca ha chiamato direttamente il presidente,, che è anche un suo ex compagno di squadra ed ha ottenuto la possibilità di usare lo storico impianto.

E del resto come rifiutare? Tevez con Los Xeneizes ha segnato 94 gol e vinto ben undici titoli. Non c'è ancora una data per questo grande spettacolo. Appare probabile, però, che si terrà a dicembre e tre sono le sere che sembrano più probabili: il fine settimana del 12 e 13 dicembre oppure in quello successivo, ovvero il 19 e 20 dicembre.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - DECEMBER 03: Carlos Tevez of Manchester United celebrates after scoring from the penalty spot during the Carling Cup Quarter Final match between Manchester United and Blackburn Rovers at Old Trafford on December 3, 2008 in Manchester, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

E le squadre? Chi vedremo scendere in campo. Secondo quanto appreso da TycSports, Tevez intende invitare praticamente tutte le grandi stelle con cui ha giocato nella sua carriera ed anche alcuni suoi amici d'infanzia. Si parla già, infatti, di circa una sessantina di calciatori o ex calciatori. Tra questi, ovviamente, Lionel Messi con cui l'Apache ha giocato nell'Albiceleste. Ma ci potrebbe essere anche Cristiano Ronaldo: i due hanno giocato insieme con la maglia del Manchester United. Sicuramente, inoltre, ci saranno dei suoi ex compagni della Juventus. Si prospetta quindi una serata di calcio e spettacolo: una vera parata di stelle per salutare uno degli attaccanti più forti della sua epoca.