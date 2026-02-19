L'unione nazionale dei calciatori professionisti ha elogiato il comportamento di Mbappè e Tchouameni. I due talenti del Real Madrid si sono schierati in maniera netta con Vinicius contro Prestianni.

Francesco Di Chio 19 febbraio - 15:57

Mbappè e Tchouameni non sono restati fermi a guardare ciò che accadeva in campo tra Vinicius e Prestianni e il sindacato francese dei calciatori, la UNFP, ha applaudito l'atteggiamento delle due stelle per essere intervenute in difesa del compagno di squadra.

Le parole della UNFP — Durante la sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid, Prestianni avrebbe rivolto degli insulti razzisti a Vinicius JR. Durante l'accaduto, Mbappè e Tchouameni si sono subito schierati in difesa del compagno brasiliano. Questo non è passato inosservato agli occhi della UNFP, che ha elogiato l'atteggiamento dei due calciatori francesi: "Di fronte al razzismo, il silenzio non è un'opzione".

Questo ciò che ha scritto sui propri social l'Unione Nazionale dei Calciatori Professionisti, definendo "un esempio" il comportamento dei due calciatori. Il sindacato ha inoltre voluto tributare anche l'arbitro della gara, anche lui francese, Letexier, che ha subito attivato il protocollo anti-discriminazione, interrompendo la gara per alcuni minuti: “Giocatori, arbitri, istituzioni: proteggere la dignità di chi pratica questo sport è una responsabilità collettiva. L’UNFP sarà sempre al fianco dei calciatori contro ogni forma di discriminazione”, ha concluso il sindacato.

Mbappè su Prestianni: "Ha chiamato Vinicius Jr cinque volte scimmia" — Mbappè è stato il più coinvolto durante la discussione. Il talento parigino ha rimproverato più volte l'avversario, e alla stampa ha assicurato di aver sentito gli insulti rivolti verso Vinicius, accusando anche Prestianni di essersi volutamente coperto la bocca con la maglia. “Quello che ho visto è molto chiaro: il numero 25 ha detto a Vini cinque volte ‘sei una scimmia’. Ognuno può avere la propria opinione, ma noi riportiamo le informazioni e tutti dobbiamo andare nella stessa direzione. Questo tipo di atteggiamento non può essere accettato. È meraviglioso giocare in Champions, ma dare questo tipo di immagine è terribile per il calcio mondiale”, ha dichiarato l’attaccante, che ha anche chiesto la squalifica dell'argentino dalle gare della massima competizione europea.