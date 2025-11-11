Dalla Turchia arrivano nuovi dettagli sulla vita ad alto costo del tecnico portoghese durante la scorsa stagione con i canarini gialli di Istanbul

Samuele Amato Redattore 11 novembre - 13:37

Poco più di un anno e pochissime soddisfazioni. L'avventura nel campionato turco dello Special One non ha portato ai risultati sperati e si è conclusa con il mancato obiettivo del ritorno in Champions League. Così, José Mourinho non ha lasciato il segno - almeno positivamente - sulla panchina del Fenerbahce. Il club di Istanbul, oltre a contare gli insuccessi, si ritrova a contare anche le spese per il mantenimento del tecnico portoghese. Una cifra monstre che riguarda proprio l'alloggio della stagione 2024-25.

Mourinho sceglie la suite più cara: il Fenerbahce sborsa 750 mila euro — Un'uscita di scena che ha fatto discutere. L'eliminazione nell'ultimo turno preliminare in Champions League contro il Benfica, l'esonero e poi la nuova avventura del portoghese proprio con le Aguias di Lisbona. La separazione di José Mourinho e il Fenerbahce è ancora un tema caldo, proprio per i demeriti sportivi dell'ultima deludente stagione dei "canarini gialli" di Istanbul.

Ma la questione mantiene l'interesse anche per l'impatto sulle casse e il libro paga del club turco. Secondo alcuni media sul Bosforo, il Fenerbahce avrebbe esborsato 36,5 milioni di lire - ovvero, circa 750 mila euro - per l'alloggio di Mourinho. Durante la guida tecnica del club, lo Special One avrebbe infatti scelto di alloggiare nel prestigioso hotel Four Season in città. A gravare sulla cifra importante è anche la scelta della suite più lussuosa della struttura (già, di per sé, costosa).

Per il tecnico portoghese è in realtà una costante che si viene a ripetere nelle sue esperienze in panchina. Non solo Fenerbahce, ma Mourinho ha trascorso 895 notti al The Lowry Hotel durante il periodo come allenatore del Manchester United. Secondo la stampa britannica, il soggiorno è costato al club dei Red Devils circa 537 mila sterline (che corrispondono a 609 mila euro).

L'allenatore ex-Inter e Roma ha anche ricevuto un indennizzo quando i "canarini gialli" hanno deciso di esonerarlo. Una cifra che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro. Di tutta risposta, Mou ha scelto di proseguire la sua avventura con la squadra con cui ha perso l'accesso in Champions League, il Benfica. Ma con le aquila rosse di Lisbona, il mago di Setubal non sta riuscendo a riaffermarsi come superpotenza: terzo in campionato, a sei lunghezze dal Porto capolista; ma, soprattutto, nessuna vittoria nella massima competizione europea, rilegato all'ultima posizione con zero punti dopo quattro giornate.