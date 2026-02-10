Una comune "diarrea" per salvare la stagione e una scelta da parte della Federcalcio da mani nei capelli

Michele Massa 10 febbraio - 16:02

Come si dice? "Gettare il cuore oltre l'ostacolo" per superare i propri limiti. Questa volta però non è il cuore ad essere stato gettato... Nelle Maldiveil campionato oramai in chiusura ha visto protagonista di un'assurda vicenda i Green Streets. Nel corso dell'ultima giornata la squadra aveva bisogno di perdere con uno scarto massimo di due gol per potersi salvare ai danni del Club Valencia. Una partita difficile quella contro i New Radiant, avversario ben più forte sulla carta e per questo motivo la società del Green Streets ha optato per un piano abbastanza particolare, che però (per ora) ha funzionato.

Sconfitta a tavolino e salvezza alle Maldive. Ma la vicenda non finisce qui — Perché giocarla? Si sono chiesti i calciatori dei Green Streets. Secondo le regole della Dhiraagu Dhivehi Premier League, una sconfitta a tavolino equivale ad un risultato di 2-0. Dunque solo due reti di differenza, che per i protagonisti della vicenda significa salvezza. Per questo motivo a pochi minuti dalla partita, il club con un comunicato ufficiale ha annunciato che: "Nonostante siamo arrivati allo stadio in orario, un virus intestinale ha messo ko tutta la squadra e per questo motivo siamo impossibilitati a scendere in campo. Tuttavia affermiamo che niente era premeditato e il ritiro dalla partita non è per manipolare il risultato finale della sfida".

Nonostante la denuncia del Club Valencia, la decisione della Federcalcio delle Maldive ha destato più di qualche polemica. Secondo l'organo primario del calcio maldiviano il virus è reale e per questo motivo i Green Streets perdono solo per 2-0 la sfida e come "multa" c'è un semplice divieto di trasferta per i propri sostenitori...buzzecole visto la non proprio folta rappresentanza sulle tribune di questo campionato.