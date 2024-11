Man. United, Amorim: “Lavoreremo tutti insieme, ma l’ultima parola spetta a me”

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista del suo esordio in Premier League sulla panchina del Manchester United: di seguito le sue parole.

Alessia Gentile 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 18:26)

Ruben Amorim, ormai ex allenatore dello Sporting Lisbona, si sta preparando per il suo esordio nel campionato inglese di massima serie come nuovo tecnico del Manchester United e si è già mostrato decisamente carico in conferenza alla vigilia del match contro l'Ipswich Town; match che si disputerà domenica 24 novembre alle ore 16:30 allo stadio Portman Road.

Amorim in conferenza stampa per Ipswich Town-Manchester United — "Dobbiamo lavorare insieme e per farlo dobbiamo migliorare il processo di reclutamento: i dati e il profilo dei giocatori che vogliamo vanno analizzati tutti insieme. Devo avere una posizione forte su questo perché sono l'allenatore e so come giocare. È tutto insieme, siamo una squadra, ma l'ultima parola dovrebbe spettare e spetterà a me che sono l'allenatore, non solo perché è un mio diritto ma perché è una mia responsabilità, visto che alla fine è a me che chiederanno dei risultati".

Ipswich Town.

️ Portman Road.

⏰ 16:30 GMT.

We will be there.#MUFCpic.twitter.com/0eHCSDYmhE

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2024

"Devo capire il campionato. Quando tutto è allineato e tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda possiamo comprare e vendere giocatori. Non è tanto l'ultima parola, ma ho una grande responsabilità quando scegliamo i giocatori. Questo perché è una cosa che dovrebbe essere fatta in questo modo. Sono l'allenatore quindi devo scegliere i giocatori".