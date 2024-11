Man United, De Ligt si rammarica: “Ten Hag non è stato fortunato”

Matthijs De Ligt si è rammaricato che le cose non abbiano funzionato per Erik Ten Hag al Manchester United . Il difensore olandese è arrivato all'Old Trafford nel luglio di quest'anno dal Bayern Monaco per mano dell'allenatore, suo connazionale, e ha parlato di "mancanza di fortuna".

"Ten Hag mi ha portato al Manchester United, l'obiettivo era che avessimo successo insieme. Non ha avuto molta fortuna. Abbiamo giocato bene in molte partite, ma non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che abbiamo avuto", ha dichiarato il 25enne numero 4 dei Red Devils al quotidiano olandese De Telegraaf .

L'ex Juventus, tra le altre, ha poi analizzato l'arrivo di Ruben Amorim, nella cui formazione con tre centrali potrebbe giocare un ruolo decisivo nel nuovo United. "Ha fatto molto bene allo Sporting, speriamo che possa portarci al livello successivo. Non è il mio primo allenatore e non sarà l'ultimo. Non sono venuto allo United per Ten Hag, è uno dei migliori club al mondo... Devo fare la mia parte e giocare bene. Mi sento in forma, le cose stanno andando bene per me e spero che continuino così".