Il Manchester City e i suoi tanti talenti persi, ora cercati dalle big europee

I tanti talenti lasciati andar via dal City e ora cercati da tanti club in Europa e in Inghilterra. E il City continua con i mercati milionari

Federico Iezzi Collaboratore 14 maggio 2025 (modifica il 14 maggio 2025 | 16:02)

Negli ultimi anni il Manchester City di Guardiola ci ha abituato a un mercato milionario. Solo nell'estate della stagione 2024-2025 sono stati spesi 243 milioni. Ma, a fronte degli acquisti fatti, l'annata è stata deludente: i Citizens non hanno mai realmente lottato per la vittoria del campionato e in Champions sono stati eliminati dal Real Madrid negli ottavi di finale. E ora, si ragiona se spendere così tanto, spesso ignorando e vendendo i tanti talenti della Academy non sia stato un errore. L'accademia del City ha prodotto, negli ultimi anni, molti talenti, ma pochi sono rimasti nel club. Oggi, forse, la formazione sarebbe stata diversa, piena di grandi gioielli pronti ad esplodere.

Le perle del Manchester City — Non tutti i prodotti delle giovanili Citizens sono stati venduti: Phil Foden, Nico O'Reilly e Rico Lewis, solo per citarne tre, sono a disposizione del tecnico catalano e lo saranno anche la prossima stagione. Ma quelli venduti sono certamente più numerosi. L'irlandese Liam Delap la scorsa estate è passato all'Ispich Town dove si è fatto notare. Ora è nel mirino di diversi club, tra cui Chelsea, Tottenham e Manchester United. Poi c'è il portiere del Burnley, James Trafford, che fino al 2023 era in mano al City. In questa stagione ha collezionato ben 29 porte inviolate. Numerosi talenti ex City militano ora nelle fila del Chelsea. Uno su tutti è Cole Palmer. Ma ci sono anche Romeo Lavia e Tosin Adarabioyo. I Blues, secondo il The Sun, sono interessati anche a Morgan Rogers. Il centrocampista, anche lui cresciuto nella academy di Manchester, si è distinto in questa stagione per l'Aston Villa e si è guadagnato la sua prima convocazione in nazionale. Sotto gli occhi di molti club europei è anche Jeremie Frimpong. Il terzino destro ha giocato nell'accademia del City tra il 2010 e il 2019 prima di trasferirsi al Celtic. In seguito Frimpong ha vinto la Bundesliga con il Bayer Leverkusen e, sempre secondo The Sun, potrebbe passare al Liverpool per 33 milioni di sterline alla riapertura dei trasferimenti. All'estero hanno impressionato molto anche Michael Olise al Bayern Monaco ed Eric Garcia, che sembra destinato a vincere la Liga con il Barcellona.

Un nuovo mercato milionario — Puntare su questi talenti avrebbe evitato alla dirigenza del City alcune spese pazze fatte in questi ultimi anni. E, inoltre, avrebbe permesso a Guardiola di avere a disposizione una piccola generazione di talenti che lo avrebbero aiutato a schierare una rosa di grande talento. E invece sembra proprio che ci si prepari, di nuovo, ad un mercato milionario con l'obiettivo di vincere ad ogni costo nella prossima stagione. Secondo il The Sun, infatti, una delle priorità del City è il bomber Florian Wirtz, attualmente al Leverkusen. Wirts potrebbe costare la cifra record di 126 milioni di sterline. Ma Guardiola sembra interessato anche al milanista Tijjani Reijnders. Al momento non ci sono offerte per l'olandese, ma il Milan chiederebbe almeno 60 milioni di sterline. Solo con questi due acquisti saremmo già a 186 milioni spesi.

Manchester City, la formazione dei talenti persi e ritrovati — Il giornale inglese The Sun ha anche pensato ad una possibile formazione, con in campo i talenti sopracitati. In porta giocherebbe Trafford e davanti a lui una linea difensiva a quattro: da sinistra O'Reilly, Garcia, Adarabioyo e Frimpong. A centrocampo Olise, Lavia e Rogers. In attacco Foden, Delap e Palmer. Un undici tutto made in Manchester City.