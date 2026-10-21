Phil Foden torna protagonista con una prestazione da incorniciare. Nella vittoria per 5-1 del Manchester City contro l'AEK Atene in Champions League, il fantasista inglese mette a segno una tripletta e contribuisce al successo della squadra, confermando i segnali di crescita delle ultime uscite. Al termine della gara, ha raccontato ai microfoni di TNT Sports le proprie sensazioni, senza nascondere la soddisfazione per la serata e la consapevolezza del lavoro ancora da fare.

Le parole di Foden e il ruolo di falso nove

Il talento inglese ha dichiarato: "Sono felice di segnare, sono un attaccante e devo continuare a fare gol e ad aiutare la squadra". Una continuità realizzativa che può rivelarsi fondamentale anche sul piano mentale: "Questo non può che fare bene alla mia fiducia".

Manchester City - AEK Atene - UEFA Champions League 2026/27, Fase campionato, 3ª giornata

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 OTTOBRE: Phil Foden del Manchester City festeggia il quinto gol della sua squadra, completando una tripletta durante la partita della 3ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e AEK Atene, disputata al City of Manchester Stadium il 20 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Tra gli aspetti più interessanti della prestazione c'è stata anche l'inedita posizione ricoperta in campo. L'inglese ha agito nel ruolo di "falso nove" sostituendo Erling Haaland. Foden ha apprezzato la possibilità di agire più centralmente, muovendosi tra le linee e partecipando alla costruzione della manovra ed ha infatti dichiarato: "Mi è piaciuto davvero molto. Potevo cercare spazio tra le linee e nelle zone di campo in cui amo stare, legando il gioco", sottolineando quanto questo nuovo ruolo gli abbia permesso di esprimere le proprie qualità.

Una soluzione che offre ulteriori possibilità al Manchester City, soprattutto in una fase della stagione condizionata da diversi problemi fisici all'interno della rosa.

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Nonostante la tripletta, Foden mantiene un approccio prudente quando gli viene chiesto se sia ormai vicino al suo miglior livello., ma piuttosto un passaggio importante nel proprio percorso di crescita. "Mi manca ancora molta strada per tornare al mio massimo livello, ma sto andando nella direzione giusta. Segnare nel frattempo sicuramente aiuta", ha spiegato a TNT Sports.

L'obiettivo è quindi proseguire su questa strada, lavorando quotidianamente per ritrovare la condizione migliore, garantire un contributo sempre più importante alla squadra e ritrovare la convocazione con la nazionale inglese: "Voglio continuare a lavorare duramente e dare il massimo per l'allenatore e per il gruppo".