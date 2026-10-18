Il futuro di Phil Foden con la maglia della Nazionale inglese appare sempre più incerto. Il centrocampista del Manchester City, protagonista negli ultimi anni con la maglia dei Tre Leoni, è rimasto fuori dalla lista per i Mondiali del 2026 e non è stato convocato neppure per i più recenti impegni di Nations League. La situazione ha sollevato dei punti interrogativi sul suo ruolo nel progetto di Thomas Tuchel e sulle possibilità di rivederlo presto in Nazionale.

Secondo il giornalista inglese Henry Winter, intervenuto sulla questione a talkSPORT, Foden dovrebbe concentrarsi sul proprio rendimento con il Manchester City, senza dare per scontato un ritorno in Nazionale.

Foden mai più in Nazionale?

Foden ha collezionato 49 presenze con la nazionale inglese dal debutto arrivato nel 2020, ma negli ultimi mesi ha perso terreno nelle gerarchie. Il problema non riguarda soltanto la qualità del giocatore, bensì anche la difficoltà di individuare una collocazione tattica precisa all'interno del sistema del commissario tecnico tedesco.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Phil Foden del Manchester City durante la partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa all'Etihad Stadium il 24 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

La concorrenza per il ruolo di trequartista e per quello di esterno offensivo è particolarmente forte rispetto a tutti gli altri ruoli, e nonostante le sue qualità da campione assoluto, non riesce a trovare il suo posto in squadra. Jude Bellingham, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White sono tra i nomi che si contendono spazio nelle zone in cui Foden ha spesso giocato, rendendo più complicato il suo ritorno. Bellingham, in particolare, si è consolidato come principale riferimento creativo e offensivo dell'Inghilterra, con la quale nell'ultimo Mondiale ha segnato ben 7 gol.

Caricamento post Instagram...

Il giornalista inglese Henry Winter ha affermato che non si deve dare per scontato un ritorno in Nazionale da parte del numero 47 del Manchester City: "".

Continua: "Dove potrebbe trovare spazio, a questo punto? Finalmente ci siamo lasciati alle spalle l'inutile dibattito su chi debba essere il numero 10 titolare dell'Inghilterra, tra Rogers e Bellingham. Jude è un giocatore di livello mondiale assoluto e lo ha dimostrato anche ai Mondiali, come se chiunque abbia visto giocare l'Inghilterra avesse bisogno di ulteriori conferme".