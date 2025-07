Rivoluzione in casa Manchester United: cinque big pronti a salutare

Tanti cambiamenti per i Red Devils: Rashford, Sancho, Antony, Malacia e Garnacho sono disponibili a trasferirsi altrove.

Federico Iezzi Collaboratore 5 luglio - 17:39

Sono cinque i giocatori che hanno comunicato alla dirigenza dei RedDevils di essere pronti e decisi a lasciare il club. Fra loro ci sono due pezzi decisamente da novanta per il club di Manchester: Jadon Sancho e Marcus Rashford. Gli altri tre sono Garnacho, Antony e Tyrell Malacia.

Un nuovo Manchester United — La squadra di Amorimè reduce da una stagione disastrosa, la peggiore da tanti anni. La dirigenza ha deciso di puntare sul tecnico portoghese e sta adattando la squadra alle sue esigenze, al suo stile di gioco. Sta nascendo, per l'ennesima volta, un nuovo Manchester United. Lo dimostra l'ingaggio di Matheus Cunha dal Wolverhampton e il lavoro per far arrivare in casa dei rossi Bryan Mbeumo dal Brentford.

Il club, inoltre, deve rimettere a posto le sue finanze e alcune cessioni saranno necessarie. Sancho, Rashford, Garnacho, Antony e Malacia sono consapevoli di non rientrare nei piani del club. E di conseguenza hanno comunicato di essere disponibili alla cessione. Per i cinque in questione, la società ha deciso di posticipare la data del rientro delle vacanze afine luglio.In questo periodo si cercheranno le soluzioni per il futuro.

Ricavare 60 milioni da Garnacho? — Garnacho, cresciuto nelle giovanili di Atletico Madrid e United, ha trovato molto poco spazio in questa stagione. Il club vorrebbe venderlo e spera di ricavarne ben 60 milioni. Garnacho è stato uno degli obiettivi del Napoli a gennaio per sostituire Kvaratskhelia. I partenopei sono poi andati su Okafor. Il calciatore pare che voglia però rimanere in Premier League.

Rashford senza la maglia numero dieci — Che ormai fosse fuori dai piani dei Red Devils, Rahsford lo ha capito questo inverno, quando è stato mandato in prestito. In quella finestra di mercato fu vicino al Milan, ma poi rimase in Premier all'Aston Villa. La sua maglia, la numero dieci, è stata già concessa a Cunha. L'inglese, in questo periodo, è stato in Spagna ad allenarsi con un personal trainer. Per lui pare ci possa essere l'interesse del Barcellona dato che Nico Williams ha rinnovato con l'Atletico Bilbao.

Antony in Spagna e Malacia in Olanda — L'avventura di Antony a Manchester è stata un vero e proprio fallimento. Lo United, per strapparlo all'Ajax, spese la cifra folle di 95 milioni. Dal 2022 ad oggi questi milioni non sono stati ripagati sul campo e il giocatore ha deluso tutte le aspettative. Dal 2022, infatti, ha segnato appena 12 gol. A gennaio è andato in prestito sei mesi al Real Betis, dove è rinato con 9 goal e 5 assist in 26 partite. Il suo contratto scade nel 2027 e il suo obiettivo è tornare in Spagna, ancora a Siviglia. Per Malacia, di rientro dal prestito di sei mesi al PSV, non è da escludere un ritorno proprio a Eindhoven.

Jadon Sancho — Acquistato per 68 milioni dal Borussia Dortmund, dove era esploso fra il 2017 e il 2021, allo United ha decisamente deluso. Su di lui sembra che ci sia un forte interessamento della Juventus. Secondo il Guardian, però, il ragazzo piace anche al Chelsea.