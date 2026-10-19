Il Manchester United continua a fare i conti con una crisi che non riguarda soltanto i risultati sul campo, ma coinvolge anche la gestione economica e le strategie di mercato. A evidenziare il problema è Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e oggi opinionista televisivo, secondo cui il club di Old Trafford sarebbe finito in un circolo vizioso difficile da interrompere. Gli investimenti importanti delle ultime stagioni non hanno garantito una crescita sportiva costante e gli ingaggi elevati di diversi calciatori rendono complicato intervenire sulla rosa. Le difficoltà nel liberarsi dei giocatori meno funzionali al progetto rischiano così di condizionare anche le successive campagne acquisti.

Ingaggi elevati e giocatori difficili da cedere

Secondo l'analisi di Carragher, uno dei nodi principali riguarda il rapporto tra gli stipendi riconosciuti ai calciatori e il rendimento ottenuto dalla squadra. Il Manchester United continua a sostenere costi importanti, nonostante negli ultimi anni abbia faticato a mantenere una presenza costante in Champions League . Una situazione che limita la flessibilità della società quando arriva il momento di rinnovare la rosa e individuare nuove soluzioni sul mercato.

BILBAO, SPAGNA - 23 SETTEMBRE: Jamie Carragher, ex calciatore inglese e attuale commentatore sportivo, riceve il "One Club Award" dopo una carriera costellata da 737 presenze con il Liverpool, prima della partita di LaLiga EA Sports tra Athletic Club e Girona FC allo stadio San Mamés il 23 settembre 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il problema si manifesta soprattutto quando un giocatore non riesce a rispettare le aspettative. Un ingaggio particolarmente alto può rendere difficile trovare un'altra società disposta a garantirgli condizioni economiche simili, costringendo lo United a valutare cessioni complicate o a mantenere in organico elementi che non rappresentano più una priorità tecnica. In questo modo, le decisioni prese in passato continuano a influenzare quelle future, rallentando il processo di rinnovamento.

Il quadro è reso ancora più delicato dalla necessità di investire ulteriormente per ridurre il divario con le squadre che competono stabilmente ai vertici della Premier League. Senza una gestione più efficace delle uscite e del monte ingaggi, anche nuovi acquisti importanti rischiano di aumentare la pressione finanziaria senza garantire automaticamente un miglioramento dei risultati.

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La pressione su Michael Carrick e il futuro del progetto

Le difficoltà economiche e di mercato si intrecciano con il momento sportivo della squadra guidata da. Il pareggio per 1-1 contro il Leeds United ha prolungato la serie negativa dei Red Devils, lasciando aperti interrogativi sulla capacità del gruppo di ritrovare continuità. La squadra ha mostrato alcuni segnali di maggiore organizzazione, ma continua a evidenziare limiti nella gestione del pallone e nelle situazioni da palla inattiva. Il risultato non è sufficiente a cancellare le preoccupazioni legate a un rendimento ancora distante dalle aspettative.

La posizione dell'allenatore finisce inevitabilmente sotto osservazione quando i risultati non arrivano, ma i problemi individuati da Carragher vanno oltre le scelte tattiche o le prestazioni dei singoli. Il club deve trovare un equilibrio tra le ambizioni sportive, la gestione degli ingaggi e la capacità di costruire una rosa coerente con le idee dell'allenatore. Senza una strategia condivisa, il rischio è che ogni nuova stagione riproponga difficoltà già affrontate, rendendo più complicato consolidare un progetto tecnico duraturo.

Il Manchester United si trova quindi davanti a una sfida che richiede interventi su più livelli. Migliorare il rendimento in campo resta la priorità immediata, ma la sostenibilità delle operazioni di mercato sarà altrettanto importante per evitare di ripetere gli errori del passato. La critica di Carragher mette in evidenza proprio questo punto: spendere molto non basta se il club non riesce a valorizzare gli acquisti e a gestire efficacemente le cessioni. Spezzare il circolo vizioso significherebbe costruire una rosa più funzionale, controllare meglio i costi e creare le condizioni per tornare a competere con continuità ai massimi livelli.