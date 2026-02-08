Il calcio spesso è fatto di sliding doors, di momenti che possono cambiare improvvisamente con scenari imprevedibili. Un effetto domino che può portare positività o negatività nella carriera di un giocatore, valorizzato da un cambio in panchina. Ben lo sa Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. Una vita con il club, completando tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra, incontrando un momento di difficoltà a inizio stagione con Amorim in panchina. L'arrivo di Carrick ha però cambiato tutto, rivitalizzando completamente il giocatore, diventato nuovamente decisivo. A focalizzarsi su questo cambiamento è l'ex leggenda dell'Arsenal Ian Wright che non ha risparmiato critiche all'ex tecnico dello United.
IL CASO
Manchester United, Mainoo brilla ancora. Wright: “È molto imbarazzante per Amorim”
La critica di Wright ad Amorim sulla gestione di Mainoo allo United—
Come riporta il quotidiano A Bola, Ian Wright non ha risparmiato nuove critiche ad Amorim per la gestione di Mainoo allo United, sottolineando di come il calciatore sia nuovamente decisivo sotto la guida di Carrick, godendo di nuova fiducia, al centro del progetto. Sul calciatore infatti, era scoppiato un vero e proprio caso non escludendone la cessione nel mercato di gennaio, molto vicino ad accettare la corte del Napoli. Poi, il cambio improvviso in panchina, le nuove prospettive e una maglia da titolare ritrovata, giocando ben 90 minuti anche nel match di ieri tra le mura amiche contro il Tottenham vinto 2-0, nel quale è stato decisivo con una grande prestazione.
Commentando a Premier League World, Wright ha così commentato il momento di Mainoo: "Erano tutti confusi da ciò che stava succedendo con Ruben Amorim. Quando guardiamo Mainoo o qualcuno che non ha giocato, in una squadra del Man United che non è in gran forma iniziano a formarsi tante domande. Serve sempre qualità, soprattutto a centrocampo e ora si nota la grande differenza. Penso che sia molto imbarazzante per Ruben Amorim, se siamo del tutto onesti. Perché quello che abbiamo visto è stato un prodotto della squadra giovanile del Man United che non ha avuto l'opportunità di giocare e che era molto, molto vicino a lasciare il club. Ora Mainoo è brillante ma lo è sempre stato", commenta.
