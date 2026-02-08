Come riporta il quotidiano A Bola, Ian Wright non ha risparmiato nuove critiche ad Amorim per la gestione di Mainoo allo United, sottolineando di come il calciatore sia nuovamente decisivo sotto la guida di Carrick , godendo di nuova fiducia, al centro del progetto. Sul calciatore infatti, era scoppiato un vero e proprio caso non escludendone la cessione nel mercato di gennaio, molto vicino ad accettare la corte del Napoli. Poi, il cambio improvviso in panchina, le nuove prospettive e una maglia da titolare ritrovata, giocando ben 90 minuti anche nel match di ieri tra le mura amiche contro il Tottenham vinto 2-0, nel quale è stato decisivo con una grande prestazione.

Commentando a Premier League World, Wright ha così commentato il momento di Mainoo: "Erano tutti confusi da ciò che stava succedendo con Ruben Amorim. Quando guardiamo Mainoo o qualcuno che non ha giocato, in una squadra del Man United che non è in gran forma iniziano a formarsi tante domande. Serve sempre qualità, soprattutto a centrocampo e ora si nota la grande differenza. Penso che sia molto imbarazzante per Ruben Amorim, se siamo del tutto onesti. Perché quello che abbiamo visto è stato un prodotto della squadra giovanile del Man United che non ha avuto l'opportunità di giocare e che era molto, molto vicino a lasciare il club. Ora Mainoo è brillante ma lo è sempre stato", commenta.