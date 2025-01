Manchester United a rischio penalizzazione: ‘Dobbiamo agire ora’

In un momento di grande tensione, il Manchester United comunica ai tifosi la necessità di affrontare una crisi economica senza precedenti. Tra tagli al personale, revisioni delle spese e possibili aumenti dei prezzi.

Il Manchester United ha inviato un messaggio chiaro ai propri tifosi: "Se non agiamo ora, rischiamo di non rispettare i requisiti PSR/FFP." Questo l'allarme lanciato nella lettera ufficiale inviata dal club per avvertire dei gravi rischi finanziari che potrebbero portare a sanzioni pesanti, tra cui deduzioni di punti in Premier League.

La situazione è critica. Il club ha dichiarato: "Stiamo registrando perdite significative, per oltre 300 milioni di sterline negli ultimi tre anni. Questo non è sostenibile." Per evitare di infrangere le rigide regole finanziarie della Premier League, note come Profit and Sustainability Rules (PSR), la società ha già avviato tagli al personale e riduzioni delle spese in vari settori.

Il punto centrale della crisi — La lettera sottolinea la necessità di "decisioni difficili", tra cui una possibile revisione della politica dei prezzi dei biglietti: "Non ci aspettiamo che i tifosi coprano tutto il deficit attuale, ma dobbiamo valutare se stiamo applicando i prezzi giusti e offrendo gli sconti adeguati."

Questo messaggio arriva in risposta a una lettera dei gruppi di tifosi The 1958 e Fan Coalition 58, che avevano chiesto di considerare l’impatto a lungo termine di ulteriori aumenti nei prezzi dei biglietti, già tra i più alti della Premier League.

Precedenti decisioni impopolari — Le preoccupazioni dei fan sono giustificate, soprattutto dopo l'aumento dei prezzi dei biglietti a 66 sterline a partita, senza sconti per bambini o pensionati. Questa decisione ha alimentato la frustrazione tra i supporter, che si sentono sempre più distanti dalla gestione del club.

Un futuro incerto per i Red Devils — Con una perdita netta di 113,2 milioni di sterline nell’ultimo anno e un totale di oltre 370 milioni negli ultimi cinque anni, il Manchester United si trova in una posizione delicata. Il rischio di violare i limiti di perdita di 105 milioni di sterline potrebbe tradursi in sanzioni simili a quelle subite da Everton e Nottingham Forest.

La lettera conclude con un appello ai tifosi: "Non possiamo ignorare questa situazione. Agire ora è fondamentale per proteggere il futuro del nostro club."