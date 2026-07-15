Il Mondiale che troverà la sua conclusione domenica 19 luglio ha portato pessime notizie a Manuel Ugarte, calciatore del Manchester United. Infatti, durante la partita della fase a gironi tra il suo Uruguay e la Spagna, il giocatore ha riportato un grave infortunio.

Gli esami medici hanno evidenziato una lesione ai legamenti del ginocchio. Nelle ultime ore, il club che milita in Premier League ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il calciatore è stato operato. Tuttavia, Ugarte dovrà restare fermo per un lungo periodo.

Manchester United, Ugarte operato al ginocchio: ecco quanto tempo starà ai box

Nei minuti finali della gara tra Spagna ed Uruguay valevole per l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, Ugarte ha lasciato il campo in anticipo a causa di un infortunio. Gli esami medici ai quali l'uruguaiano si è sottoposto hanno evidenziato una lesione ai legamenti del ginocchio. Nelle ultime ore, lo United ha fatto sapere che il centrocampista ha subito l'necessario per la risoluzione del problema. Di seguito, ilpresente suldel club:

Manchester, Inghilterra - 13 aprile 2026: Manuel Ugarte del Manchester United alla fine del primo tempo della partita di Premier League tra Manchester United e Leeds United all'Old Trafford. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

"Il Manchester United conferma che Manuel Ugarte è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la riparazione di un infortunio ai legamenti del ginocchio, subito mentre rappresentava l'Uruguay ai Mondiali FIFA.

Ugarte inizierà ora la fase di riabilitazione e sarà seguito attentamente dallo staff medico e preparatore atletico del club. Tutti al Manchester United augurano a Manuel una pronta guarigione e lo sosterranno in ogni fase del percorso".

Manchester, Inghilterra - 20 settembre 2025: Manuel Ugarte del Manchester United osserva durante la partita di Premier League tra Manchester United e Chelsea all'Old Trafford. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Nelle ultime ore, il noto quotidiano inglese The Sun ha riportato che il centrocampista della Nazionale Uruguaiana dovrà restate fermo per un periodo che va dai 9 ai 12 mesi. Di conseguenza, la sua stagione 2026/2027 è finita ancor pima di comunicare. Dal momento in cui Ugarte raggiungerà il 29esimo giorno di assenza, i Red Devils riceveranno dalla FIFA circa 13mila sterline al giorno. Se il giocatore dovesse stare fermo per nove mesi, lo United arriverebbe a guadagnare 3.29 milioni di sterline.