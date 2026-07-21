Il futuro di Marcus Rashford continua a essere uno dei temi più caldi di questo mercato estivo. Dopo una stagione vissuta in prestito al Barcellona e un Mondiale che ne ha rilanciato il valore internazionale, l'attaccante inglese è tornato al Manchester United senza che la sua situazione sia stata ancora definitivamente risolta.

Marcus Rashford: il Barcellona non è convinto e lo United sarebbe disposto a cederlo

Marcus Rashford - Photo by David Ramos/Getty Images

Il Barcellona, nonostante l'annata positiva di Rashford, ha scelto di non esercitare l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo, preferendo investire su altri profili offensivi. Una decisione che ha riportato il classe 1997 a Old Trafford, dove però il suo futuro resta tutt'altro che certo. Il Manchester United sarebbe disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo, anche per alleggerire un monte ingaggi molto elevato. Il vero ostacolo, infatti, è rappresentato proprio dal ricco stipendio dell'attaccante inglese, che limita il numero di club in grado di sostenere un'operazione di questo livello. Nelle ultime settimane non sono mancati gli interessamenti. Alcuni club hanno effettuato dei sondaggi, ma finora nessuna trattativa è realmente decollata. Rashford avrebbe inoltre rifiutato diverse offerte economicamente vantaggiose, segno della volontà di scegliere un progetto tecnico all'altezza delle proprie ambizioni piuttosto che una semplice destinazione remunerativa.

Il Manchester United cerca già il sostituto?

Marcus Rashford - Photo by Clive Mason/Getty Images

Nel frattempo il Manchester United si muove sul mercato anche in funzione della sua eventuale partenza. I Red Devils stanno valutando diversi esterni offensivi e uno dei nomi più seguiti è quello di Crysencio Summerville, individuato come possibile sostituto sulla fascia sinistra. Tuttavia molte operazioni in entrata dipenderanno proprio dalla definizione del futuro di Rashford. Ad oggi lo scenario più probabile vede Rashford iniziare la preparazione con il Manchester United, ma una cessione entro la chiusura del mercato resta un'ipotesi concreta. Molto dipenderà dall'arrivo di un club disposto a soddisfare le richieste economiche dei Red Devils e, soprattutto, a trovare un accordo con il giocatore.