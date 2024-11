Maresca torna sul caso Coote: “Reazioni come la sua sono inaccettabili”

Il Chelsea vince contro il Leicester e Maresca non può non essere fiero della sua squadra! Occhio però perché non sono passate inosservate neppure le sue dichiarazioni sul caso Coote.

Enzo Maresca si è perciò espresso sul caso Coote dicendo: " Commenti di questo tipo non ci si aspetta da nessuno; che sia giocatore, allenatore, arbitro, o da qualsiasi persona decente, sia coinvolta nel football o meno . Le reazioni come queste sono semplicemente inaccettabili. È irrilevante che sia un arbitro; sentimenti simili da parte di un allenatore o di un giornalista sarebbero considerati sbagliati. Nessuno dovrebbe scendere a questo livello di linguaggio".

Maresca su Leicester-Chelsea, terminata 1-2 a favore dei suoi

Poi, ai microfoni della 'BBC Sport', sulla gara giocata e vinta dal Chelsea contro il Leicester ha riferito: "Certo, è stato bello rivedere vecchi amici del Leicester e ritrovare alcune persone in gamba. Per quanto riguarda la partita, penso che abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Tuttavia, è stata anche una buona partita per imparare. Ad esempio che nel calcio non si può mollare. Siamo stati un po' superficiali negli ultimi dieci minuti del primo tempo, il che ha portato a una perdita di controllo del gioco. Fino a quel momento, avevamo trenta minuti di gioco a nostro favore, e la partita era completamente sotto il nostro controllo, ma poi abbiamo iniziato a commettere errori".