Marsiglia e Paris Saint-Germain si apprestano a vivere una delle sfide più interessanti del quinto turno di Ligue 1. Le Classique potrebbe, però, non fare affidamento sulle tifoserie di entrambe le squadre. A quella del Paris, infatti, è stata impedita la partenza ed è improbabile venga accolto il tentativo di annullamento del decreto ministeriale degli ultras ospiti.

Marsiglia-PSG, trasferta vietata agli ospiti

La gara tra marsigliesi e parigini chiuderà in bellezza la quinta giornata del campionato francese, prima della lunga sosta per le nazionali. Essa è in programma. Ebbene, un decreto firmato dalimpedisce a chiunque sia o si comporti quale tifoso del Paris Saint-Germain di spostarsi dall'Ile-de-France verso la città di Marsiglia. Il divieto rimarrà in vigore dalla mezzanotte del 20 a quella del 21 settembre.

PARIGI, FRANCIA - 8 FEBBRAIO: Khvicha Kvaratskhelia #7 del Paris Saint-Germain celebra il quarto gol della sua squadra durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille al Parc des Princes l'8 febbraio 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Questa decisione fa il paio con quella emanata il 9 settembre dal prefetto di polizia delegato di Bouches-du-Rhône, con cui si impediva la trasferta al Velodrome di Marsiglia, oltreché di sostare le proprie auto e viaggiare nelle strade pubbliche della città. Il comportamento violento dei tifosi di casa, le risse con le tifoserie rivali, oltre alla violenza con i poliziotti giustificherebbero il provvedimento ministeriale. In generale, sono i rapporti storici tra le tifoserie delle due squadre ad aver indotto alla decisione.

La reazione degli ultras

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Alcune frange del tifo organizzato parigino, però, hanno intentato un'per annullare la decisione governativa. La partita è considerata ad alto rischio e rimane difficile credere che venga accolto il ricorso del Collectif Ultras Paris. Essi si rivolgono al tribunale amministrativo in Francia e non comprendono come non ci siaal dialogo con le istituzioni competenti. Il loro comunicato recita quanto segue."Chiediamo al nostro avvocato di presentare una procedura d'emergenza al Consiglio di Stato per contestare il prossimo divieto ministeriale. Dal 2015, sei prefetti si sono succeduti a vicenda, senza che sia mai stato stabilito un vero dialogo con noi.".