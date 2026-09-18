Gli ultras del PSG contestano la decisione del Ministro e il non poter dialogare con le autorità
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Marsiglia e Paris Saint-Germain si apprestano a vivere una delle sfide più interessanti del quinto turno di Ligue 1. Le Classique potrebbe, però, non fare affidamento sulle tifoserie di entrambe le squadre. A quella del Paris, infatti, è stata impedita la partenza ed è improbabile venga accolto il tentativo di annullamento del decreto ministeriale degli ultras ospiti.
Marsiglia-PSG, trasferta vietata agli ospitiLa gara tra marsigliesi e parigini chiuderà in bellezza la quinta giornata del campionato francese, prima della lunga sosta per le nazionali. Essa è in programma domenica 20 settembre alle 20.45. Ebbene, un decreto firmato dal Ministero dell'Interno francese impedisce a chiunque sia o si comporti quale tifoso del Paris Saint-Germain di spostarsi dall'Ile-de-France verso la città di Marsiglia. Il divieto rimarrà in vigore dalla mezzanotte del 20 a quella del 21 settembre.
Questa decisione fa il paio con quella emanata il 9 settembre dal prefetto di polizia delegato di Bouches-du-Rhône, con cui si impediva la trasferta al Velodrome di Marsiglia, oltreché di sostare le proprie auto e viaggiare nelle strade pubbliche della città. Il comportamento violento dei tifosi di casa, le risse con le tifoserie rivali, oltre alla violenza con i poliziotti giustificherebbero il provvedimento ministeriale. In generale, sono i rapporti storici tra le tifoserie delle due squadre ad aver indotto alla decisione.
La reazione degli ultrasAlcune frange del tifo organizzato parigino, però, hanno intentato un'azione legale per annullare la decisione governativa. La partita è considerata ad alto rischio e rimane difficile credere che venga accolto il ricorso del Collectif Ultras Paris. Essi si rivolgono al tribunale amministrativo in Francia e non comprendono come non ci sia apertura diplomatica al dialogo con le istituzioni competenti. Il loro comunicato recita quanto segue.
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