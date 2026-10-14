Mason Greenwood torna a giocare in Inghilterra dopo quasi cinque anni, in una partita destinata ad attirare l'attenzione ben oltre il campo. Mercoledì 14 ottobre, l'attaccante del Fenerbahçe affronta l'Aston Villa a Villa Park nella fase campionato della Champions League: la sua ultima apparizione sul suolo inglese risale al gennaio 2022, quando vestiva ancora la maglia del Manchester United. Da allora la sua carriera ha attraversato una svolta profonda, con le esperienze al Getafe e al Marsiglia prima del trasferimento al club turco. Il ritorno in Inghilterra riporta così al centro dell'attenzione una vicenda che ha segnato in modo decisivo il suo percorso professionale.

Dal Manchester United al Fenerbahçe: una carriera cambiata

Nel 2022 Greenwood era stato accusato di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo e controllante. Le accuse sono state successivamente ritirate nel febbraio 2023 e il Manchester United ha annunciato nell'agosto dello stesso anno che il giocatore avrebbe proseguito la carriera lontano dal club, dopo un'indagine interna.

Mason Greenwood, con la maglia del Manchester United (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

L'attaccante ha quindi ripreso a giocare in Spagna con il Getafe, prima di trasferirsi al Marsiglia e successivamente al Fenerbahçe. Il suo ritorno in Inghilterra avviene dunque in un contesto particolare, con una parte dell'attenzione concentrata anche sulle reazioni che potrebbero arrivare dagli spalti di Villa Park.

Caricamento post Instagram...

Il precedente con l'Aston Villa riaccende le polemiche