L'attaccante del Fenerbahçe affronta l'Aston Villa in Champions League: è la prima partita in Inghilterra dal gennaio 2022
Una coreografia mostruosa dei tifosi per il ritorno in Champions del Fenerbahce
Mason Greenwood torna a giocare in Inghilterra dopo quasi cinque anni, in una partita destinata ad attirare l'attenzione ben oltre il campo. Mercoledì 14 ottobre, l'attaccante del Fenerbahçe affronta l'Aston Villa a Villa Park nella fase campionato della Champions League: la sua ultima apparizione sul suolo inglese risale al gennaio 2022, quando vestiva ancora la maglia del Manchester United. Da allora la sua carriera ha attraversato una svolta profonda, con le esperienze al Getafe e al Marsiglia prima del trasferimento al club turco. Il ritorno in Inghilterra riporta così al centro dell'attenzione una vicenda che ha segnato in modo decisivo il suo percorso professionale.
Dal Manchester United al Fenerbahçe: una carriera cambiataNel 2022 Greenwood era stato accusato di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo e controllante. Le accuse sono state successivamente ritirate nel febbraio 2023 e il Manchester United ha annunciato nell'agosto dello stesso anno che il giocatore avrebbe proseguito la carriera lontano dal club, dopo un'indagine interna.
L'attaccante ha quindi ripreso a giocare in Spagna con il Getafe, prima di trasferirsi al Marsiglia e successivamente al Fenerbahçe. Il suo ritorno in Inghilterra avviene dunque in un contesto particolare, con una parte dell'attenzione concentrata anche sulle reazioni che potrebbero arrivare dagli spalti di Villa Park.
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Il precedente con l'Aston Villa riaccende le polemicheAd alimentare ulteriormente l'attenzione sulla sfida c'è anche un episodio avvenuto durante un'amichevole estiva tra Aston Villa e Marsiglia nell'agosto 2025. Greenwood sarebbe stato accusato di aver sputato in direzione del centrocampista Amadou Onana, circostanza che avrebbe contribuito a innescare una lite in campo. La tensione coinvolse diversi giocatori, tra cui Tyrone Mings, e si concluse con una discussione accesa tra i componenti delle due squadre. Si tratta di un'accusa riportata dalla stampa, non di un fatto da considerare accertato. Ora, con la maglia del Fenerbahçe, Greenwood torna a confrontarsi con il calcio inglese in una partita di Champions League che promette di essere delicata anche sul piano ambientale.
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