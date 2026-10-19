Kylian Mbappé è uno dei giocatori più forti al livello mondiale. Reduce dall'eurogol nella sfida di ieri sera contro il Siviglia, che ha visto il Real Madrid vincere 4-1, l'attaccante francese ha cominciato oggi la preparazione in vista della partita di mercoledì contro il Lipsia con gli occhi rivolti anche al Clasico di domenica sera contro il Barcellona. Nel frattempo, lo stesso attaccante ha rivelato al podcast Onze Mondial un retroscena di quando era bambino.

Mbappé e le sue partite senza solette: "Non fa bene"

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Mbappé non è certo nuovo a stupire il mondo del pallone a suon di reti e giocate da campione. Ma in tutto questo stiamo parlando di una capacità che possiede fin da quando era bambino solo che, all'epoca, oltre a mettersi in mostra per le sue innate qualità tecniche, il classe '98 aveva fatto parlare di se anche per un "brutto vizio":. Ad ammetterlo è stato lo stesso attaccante delin un'intervista rilasciata a Onze Mondial.Come infatti il numero 10 dei blancos ha dichiarato: "Gioco senza solette fin da quando ero bambino. E' stato un errore quindi consiglio vivamente di non farlo". Come spesso si dice "il lupo perde il pelo ma non il vizio" e infatti il 28 enne, nonostante l'età attuale, continua 'a commettere lo stesso sbaglio': "Anche se ora ho le scarpe migliori non ho motivo di farlo - confessa Mbappé - ma è un riflesso da ragazzino di Bondy togliersele. Persino dalle scarpe fatte su misura".

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Yan Diomande, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Siviglia FC, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 18 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Un vizio che, ad ogni modo, non gli ha impedito di raggiungere numeri e traguardi importanti. Basti osservare le sue incredibili statistiche. L'attaccante, come accennato, è reduce dall'eurogol contro il Siviglia ma la sfida di domenica prossima contro il Barcellona allo Spotify Camp Nou sarà già di vitale importanza per il proseguo del campionato. Dato poi il divario di 6 punti che attualmente separa i blancos dai catalani. Chissà se le sue scarpe porteranno ancora fortuna.