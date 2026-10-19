L'attaccante del Real Madrid ha raccontato un episodio curioso che lo ha visto protagonista da bambino: un esempio da non seguire, come ha dichiarato
Guler (quasi) come Messi: che gol contro il Siviglia
Kylian Mbappé è uno dei giocatori più forti al livello mondiale. Reduce dall'eurogol nella sfida di ieri sera contro il Siviglia, che ha visto il Real Madrid vincere 4-1, l'attaccante francese ha cominciato oggi la preparazione in vista della partita di mercoledì contro il Lipsia con gli occhi rivolti anche al Clasico di domenica sera contro il Barcellona. Nel frattempo, lo stesso attaccante ha rivelato al podcast Onze Mondial un retroscena di quando era bambino.
Mbappé e le sue partite senza solette: "Non fa bene"Mbappé non è certo nuovo a stupire il mondo del pallone a suon di reti e giocate da campione. Ma in tutto questo stiamo parlando di una capacità che possiede fin da quando era bambino solo che, all'epoca, oltre a mettersi in mostra per le sue innate qualità tecniche, il classe '98 aveva fatto parlare di se anche per un "brutto vizio": giocare le partite con scarpe senza solette. Ad ammetterlo è stato lo stesso attaccante del Real Madrid in un'intervista rilasciata a Onze Mondial.
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Un vizio che, ad ogni modo, non gli ha impedito di raggiungere numeri e traguardi importanti. Basti osservare le sue incredibili statistiche. L'attaccante, come accennato, è reduce dall'eurogol contro il Siviglia ma la sfida di domenica prossima contro il Barcellona allo Spotify Camp Nou sarà già di vitale importanza per il proseguo del campionato. Dato poi il divario di 6 punti che attualmente separa i blancos dai catalani. Chissà se le sue scarpe porteranno ancora fortuna.
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