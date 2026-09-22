L'Argentina si prepara per un giorno che mai avrebbe voluto che arrivasse: l'addio alla Nazionale di Lionel Messi. Il prossimo 6 ottobre sarà infatti l'ultima volte che gli appassionati di calcia potranno vedere il nativo di Rosario con la maglia dell'Albiceleste. L'occasione sarà l'amichevole tra la squadra di Lionel Scaloni e il Benin, in programma allo Stadio Monumental, e per salutare il giocatore più rappresentativo della storia della Nazionale sudamericana l'AFA ha deciso di celebrarlo con una maglia speciale.

Caricamento post Instagram...

Messi, maglia speciale per l'addio all'Argentina della Pulga

Il conto alla rovescia è iniziato per un giorno che segnerà una svolta.

Argentina, Il 6 ottobre, Lionel Messi giocherà la sua ultima partita con la sua

ovvero l'amichevole contro il Benin allo Stadio Monumental. La squadra di Scaloni disputerà tre partite in casa durante questo periodo. La prima sarà mercoledì 30 settembre contro la Bolivia a Córdoba. La successiva contro il Burkina Faso il 3 ottobre. Anche questa partita si giocherà allo Stadio Monumental, mentre tre giorni dopo, appunto, sarà la volta del Benin.

Proprio quest'ultima partita avrà un sapore speciale: sarà l'unica delle tre sfide in cui scenderà in campo Messi, in quella che è pensata come la sua partita d'addio alla nazionale argentina. Per l'occasione, il nativo di Rosario scenderà in campo con una maglia speciale. Quest'ultima è stata svelata sui social dallo stesso attaccante e mostra un aspetto diverso dal solito, con l'azzurro come colore predominante, accompagnato da una singola striscia bianca verticale al centro. Ci saranno anche dettagli speciali sul retro. Il numero e il cognome saranno realizzati in oro, mentre il Sole di Maggio apparirà in bassorilievo sul retro della maglia.

SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA - 28 MARZO: Lionel Messi (Argentina) e i suoi compagni di squadra festeggiano con il trofeo della Coppa del Mondo FIFA durante le celebrazioni per i campioni del mondo, dopo l'amichevole internazionale tra Argentina e Curaçao allo stadio Unico Madre de Ciudades, il 28 marzo 2023 a Santiago del Estero, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Il classe '87 si avvia dunque a chiudere una grande storia di amore iniziata più di 20 anni fa. Era il 7 agosto del 2005 quando un Messi 18 enne fece il suo esordio con la maglia biancoceleste nell'amichevole contro l'Ungheria. Un esordio durato appena 40 secondi poiché la Pulga venne espulso per una gomitata rifilata a Vanczak. Quel debutto assolutamente da dimenticare è stato l'inizio di una delle migliori storie che il calcio avrà da raccontare.