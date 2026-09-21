Nella notte italiana, l'Inter Miami ha sbattuto, ancora una volta e fatta eccezione per la vittoria in Campenoes Cup contro il Cruz Azul, nel quarto pareggio di fila in MLS. Il cambio d'allenatore, con l'arrivo di Kily Gonzalez, non sta dando i frutti desiderati, nonostante un Messi tirato a lucido e che viaggia alla media di un gol a partita. Per l'argentino c'è nel mirino l'ennesimo record.

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Crisi senza fine

Alla rete del momentaneo 0-1 di, autore poi di una doppietta con il, ha risposto di gran classe. Al 23esimo minuto di gioco, il numero dieci ha trasformato un calcio di punizione dalla trequarti sinistra di campo. La traiettoria, indirizzata sul secondo palo, forse in origine un cross per cercare una deviazione di testa, ha spiazzato il portiere avversario e si è insaccata in fondo alla rete.

Nella ripresa, è l'asse De Paul-Suarez a portare in vantaggio la squadra di casa. Mentre tutto il Nu Stadium pregusta la vittoria in casa, la prima dal 7-1 rifilato al Montreal lo scorso 30 agosto, ci pensa ancora una volta Dreyer a evidenziare le lacune della difesa dell'Inter Miami, giunta al 48esimo gol incassato in MLS, che la rendono, di fatto, la quinta peggior difesa dell'intero campionato. In generale, nelle 15 partite giocate dopo la fine del Mondiale, sono arrivate 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Alle calcagna

Chi continua imperterrito a riscrivere record su record è, ovviamente, Messi . Con il calcio di punizione trasformato contro il San Diego FC, la Pulga è arrivato a quota, superando il brasilianoe portandosi al secondo posto nella classifica all time. Secondo le statistiche ufficiali della, all'argentino servono tre punizioni per raggiungere in vetta il primatista assoluto, storico giocatore di, fermatosi a

SAN SALVADOR, EL SALVADOR - JANUARY 19: Lionel Messi dell'Inter Miami FC calcia una punizione durante una partita amichevole tra El Salvador e Inter Miami allo Stadio Cuscatlán il 19 gennaio 2024 a San Salvador, El Salvador. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Il contratto dell'ex Barcellona e PSG scade il 31 dicembre 2028 e, a meno di clamorosi ripensamenti, dovrebbe giocare fino all'età di 41 anni. In attesa dell'ultimo saluto alla Nazionale argentina, atteso il 6 ottobre contro il Benin al Monumental, Messi è a caccia dell'ennesimo record, ampiamente alla portata, di una carriera irripetibile.