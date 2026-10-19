Messi non si ferma. Con una doppietta in appena quattro minuti contro l'Atlanta United, il fuoriclasse argentino ha trascinato l'Inter Miami alla vittoria per 3-1 e ha portato a 936 il totale dei gol segnati in carriera. Un altro passo verso una cifra che sembrava impensabile, ma che adesso è sempre più vicina: quota 1000. E c'è chi non ha dubbi sul fatto che riuscirà a raggiungerla. È Kily González, allenatore dell'Inter Miami, che dopo la partita ha elogiato il suo numero dieci e spiegato perché crede nell'impresa. A 39 anni, Messi continua a fare la differenza e a sorprendere tutti. Anche il suo tecnico, che lo vede da vicino ogni giorno.

Messi incanta ancora a 39 anni, Kily González: "Mi stupisce ogni volta"

Messi ha già messo a segno 936 reti in carriera e il traguardo dei 1000 non è più così lontano. A crederci è soprattutto, che non ha dubbi sulle possibilità del suo giocatore. "Ho fiducia in lui e so che ce la farà, perché ama le sfide. Si mette alla prova in tutto ciò che si prefigge. Ha raggiunto tutto e questa non sarà un'eccezione", ha dichiarato l'allenatore argentino. Lacontro l'Atlanta United ha confermato ancora una volta il peso di Leo nell'Inter Miami, capace di chiudere la partita sul 3-1 dopo un primo tempo complicato.

MEDELLIN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami controlla la palla durante una partita amichevole tra l'Atlético Nacional e l'Inter Miami all'Estadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellin, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

"Ci siamo ritrovati contro il miglior giocatore di tutti i tempi, che ha chiuso la partita", ha aggiunto Kily, sottolineando la differenza fatta dal fuoriclasse nella ripresa. Poi l'elogio personale: "Non smette mai di stupire il mondo. Il fatto che a 39 anni faccia quello che fa... La cosa che mi rende più felice è che sia felice. Dà il massimo, si diverte ed è contento di dove si trova". Messi continua così la sua rincorsa a un altro record, mentre anche Cristiano Ronaldo è in corsa per quota 1000: il portoghese è arrivato a 981 gol in 1.340 partite, contro le 1.181 disputate dall'argentino. La sfida è aperta e Kily ha già scelto su chi puntare.