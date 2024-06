Messi rivela: “Sergio Ramos era il giocatore con cui mi arrabbiavo di più”

Quando gli “youtuber” gli hanno chiesto quale fosse il giocatore con cui ha litigato di più in campo, Messi non ha esitato a indicare lo spagnolo Sergio Ramos, ex difensore del Real Madrid. A riportarlo è es.besoccer.com.

Messi ha anche ammesso di non conoscere il suo Paese come vorrebbe e che dopo il ritiro dal calcio vorrebbe viaggiare e andare alle cascate di Iguazu.

"Devo ancora vedere di più dell'Argentina perché non ne ho mai avuto l'occasione ed è una cosa di cui parliamo sempre con Antonela, vogliamo visitarla. Voglio poterla visitare, il nostro Paese ha luoghi meravigliosi. Molte persone mi parlano di posti che non conosco, come le cascate, un luogo tipico per noi. Mi piacerebbe andarci. È andata con i bambini.