Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha rivelato, in una intervista a QS Sport, che avrebbe potuto essere convocato da ben quattro nazionali: USA, Italia, Ghana e Inghilterra. Alla fine, però, ha scelto gli Stati Uniti e la scelta sta ripagando. Musah, infatti, è nato a New York e i suoi genitori sono ghanesi. Quando aveva pochi mesi, poi, la famiglia si è trasferita in Italia, a Castelfranco Veneto. E proprio il piccolo comune veneto lo ha voluto premiare con Il fiore d’inverno che gli è stato consegnato da Francesco Guidolin.

<<< CONTINUA SU MILANISTI CHANNEL >>>