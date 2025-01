Millwall-QPR, gli opposti non si attraggono: storia di un derby di Londra

La rivalità tra il Queens Park Rangers (QPR) e il Millwall Football Club è una delle più intense e storiche nel panorama calcistico londinese

La rivalità tra il Queens Park Rangers (QPR) e il Millwall Football Club è una delle più intense e storiche nel panorama calcistico londinese. Questa rivalità non è solo un fenomeno sportivo ma riflette anche le dinamiche sociali e culturali delle due aree di Londra da cui provengono le squadre: l'ovest e il sud-est della capitale britannica.

Millwall-QPR: due parti di Londra si sfidano — La storia della rivalità QPR-Millwall risale a decenni fa, con radici che affondano nel tessuto sociale e lavorativo di Londra. Il QPR, fondato nel 1886, è tradizionalmente associato con l'ovest di Londra, un'area che storicamente ha conosciuto un diverso sviluppo economico e sociale rispetto all'est e al sud-est della città, dove il Millwall ha le sue origini dal 1885. I tifosi del Millwall, spesso etichettati come rappresentanti della working class, sono noti per il loro fervore e per una certa reputazione di aggressività, che si contrappone alla tifoseria del QPR, vista a volte come più "borghese" o "moderata". Basti pensare, per i più appassionati, al film di inizio anni 2000 diventato cult "Hooligans" dove proprio i sostenitori del Millwall erano fra i più feroci del panorama della capitale britannica.

Uno degli incontri più memorabili tra le due squadre risale al 26 marzo 1966, quando si scontrarono a Loftus Road. In quel periodo, entrambe le squadre lottavano per la promozione in Division Two, e il match si concluse con una schiacciante vittoria del QPR per 6-1. Questo risultato ha solo alimentato la rivalità, con le tensioni che si sono riversate fuori dal campo, rendendo il derby particolarmente acceso. Negli anni '80, la rivalità ha conosciuto momenti di particolare violenza, con la crescita del fenomeno hooligan. Il Millwall, con la sua "firm" denominata "Bushwackers", era noto per essere una delle più temute in Inghilterra, mentre il QPR aveva i suoi gruppi di tifosi organizzati. I loro incontri sono spesso stati segnati da disordini, con episodi di violenza che hanno fatto notizia. Anche se gli incidenti di violenza sono diminuiti grazie a leggi più severe e misure di sicurezza negli stadi, la rivalità tra QPR e Millwall rimane un appuntamento imperdibile per i tifosi. Ogni incontro è un'occasione per dimostrare la supremazia sul campo e la lealtà verso il proprio club. La geografia di Londra gioca un ruolo cruciale, con i tifosi che devono attraversare la città per raggiungere gli stadi avversari, aggiungendo un elemento di viaggio che spesso si traduce in ulteriori tensioni.

Millwall-QPR, gli opposti non si attraggono — La rivalità tra QPR e Millwall va oltre il semplice risultato di un incontro di calcio; riflette le identità locali, le dinamiche sociali e persino le percezioni reciproche tra i tifosi delle due squadre. Il Millwall è spesso visto come la squadra che rappresenta la resilienza della working class di Londra, mentre il QPR è associato a un'area più benestante della città, creando una narrazione di "noi contro di loro" che si riflette in ogni partita. La tifoseria del Millwall, con il loro famoso motto "No One Likes Us, We Don't Care", incarna un senso di orgoglio per essere l'outsider, il club che è sempre stato contro tutti. D'altra parte, il QPR ha una tifoseria che si identifica con una tradizione di calcio più raffinato, ma non per questo meno passionale o competitiva.