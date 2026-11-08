La storia di Joseph Minala nel mondo del calcio è stata a dire poco paradossale. L'ex centrocampista della Lazio, come ricordiamo, è divenuto un volto non per trofei o per reti segnate ma per l'età che, a detta di molti, lo faceva passare per una persona molto più anziana: gli davano almeno 25 anni in più. Una "condanna" che ha finito per pesare sulla carriera del camerunense, oggi 30 enne, ma adesso sembra che il classe '96 abbia finalmente ritrovato la pace che da tempo cercava: nella piccola isola di Malta. A raccontarlo è stato lo stesso giocatore.

Minala oggi a 30 anni gioca in un piccolo villaggio: "Ero il miglior giovane di Italia. Parlavano solo della mia età"

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Nella sua carriera da calciatore si può dire che Joseph Minala abbia giocato più contro gli scettici che contro un avversario su un campo da gioco. Era il 6 aprile 2014 quando il camerunense, all'età di 17 anni, fece il suo debutto con la maglia della. Nella sfida casalinga contro lagiocò gli ultimi 20 minuti subentrando al posto di. All'epoca già si parlava molto di lui ma, sfortunatamente, non per le qualità ma, appunto, per i tratti del suo volto più maturi rispetto alla sua età, tanto che la gente gli dava ben 42 anni.Da quel momento sono state fatte numerose indagini sul centrocampista ma alla fine hanno confermato che Minala era davvero nato nel. Anche lasi schierò dalla parte del giocatore, tuttavia, da quella sfida contro i doriani ne seguirono solo altre due poi una serie di prestata da una squadra all'altra fino al 2021, anno in cui terminò il contratto con il club capitolino: ", tutti parlavano di me. Mi sono sottoposto a test che non avrei dovuto fare, solo per dimostrare di essere un ragazzo normale, cresciuto normalmente.", ha detto a SportBible.

Nonostante fosse sotto la guida del compianto Mino Raiola la sua carriera non decollò a causa della sua "colpa" di sembrare più grande. Terminata la sua esperienza a Roma, Minala volò in Lituana per vestire la maglia del Liepaja dove, però, collezionò appena 2 presenze. Poi, nel 2023, l'avventura che gli cambiò la vita: nella piccola Malta. Oggi Minala gioca nel Marsaxlokk, un piccolo villaggio di pescatori sulla costa meridionale dell'isola.

Proprio in questo villaggio di 4000 persone, il 30enne ha trovato la sua nuova patria e la voglia di giocare a calcio. Con uno stipendio che, inoltre, gli consente di aiutare la sua famiglia: "Ringrazio semplicemente Dio per tutto quello che ho passato e per il fatto di essere ancora vivo oggi. Sono ancora in una posizione in cui posso aiutare la mia famiglia. Dormo bene, sono in salute”.