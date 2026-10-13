Nella vita a volte ci sono partite molto più delicate di quelle su un campo da calcio: quelle contro se stessi. Come diceva Rocky Balboa "Nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti". Qualcuno potrebbe dire "facile a dirsi" ma è l'unico modo per continuare a vivere. Ebbene, Lolo Miranda sembrava sul punto di cedere ma alla fine ha trovato quella forza per rialzarsi.

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"Ho pensato di togliermi la vita tre volte". La rinascita di Lolo Miranda

Independiente e con una lunga parentesi al Racing, sta entrando in una nuova fase della sua carriera dopo aver superato momenti personali difficili. Nella sfida di ieri contro il Cambaceres, il centrocampista argentino ha trasformato un calcio di rigore, sigillando la qualificazione del suo Berazategui alla finale per la promozione in Primera B, dove affronteranno il Luján. Ma dietro questo calcio di rigore c'è una storia tutta da raccontare. Lolo Miranda , giocatore cresciuto nelle giovanili dell'e con una lunga parentesi al, sta entrando in una nuova fase della sua carriera dopo aver superato momenti personali difficili. Nella sfida di ieri contro il, il centrocampista argentino ha trasformato un calcio di rigore, sigillando la qualificazione del suoalla finale per la promozione in Primera B, dove affronteranno il. Ma dietro questo calcio di rigore c'è una storia tutta da raccontare.

Durante il suo periodo al Racing (2020-2024), il classe '92 ha vissuto una situazione personale molto difficile. In quattro anni con L'Academia, Miranda ha totalizzato 121 presenze e 6 reti vincendo la Superliga Champions Trophy 2021/22 e la Supercoppa Internazionale 2022/23. Tuttavia, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ha compromesso la sua salute mentale e lo ha portato ad attraversare uno dei periodi più complicati della sua vita.

"Ho toccato il fondo, non riuscivo a uscire di casa, ho pensato di togliermi la vita tre volte ", ha ammesso mesi fa al programma Random su TN. In quell'intervista, Miranda ha parlato anche della solitudine che un calciatore può provare quando attraversa un periodo difficile: "Vedevo che tutti criticavano, criticavano, criticavano. E nessuno si avvicinava per chiedere come mi sentissi. A quel livello, ti senti solo".

Lolo Miranda con la maglia del Berazategui (Credits: lolomirandaok su Instagram)

Il punto più basso, come ha dichiarato lo stesso giocatore, lo ha toccato all'inizio del 2026 quando è stato filmato mentre vendeva un anello d'oro nelle prime ore del mattino a Villa Tranquila. Il video è diventato subito virale, sebbene l'argentino abbia ammesso di non averlo fatto per problemi finanziari: "Era per fare un favore ad un amico che stava avviando un'attività di vendita di oro. Mi ha chiesto se potevo dargli una mano e l'ho fatto. Volevo morire perché la notizia era ovunque. Mi hanno filmato, ma non ho venduto l'anello e non ho i soldi". In quel periodo, il giocatore non faceva parte di nessuna squadra, ma desiderava continuare, e Berazategui gli ha offerto questa opportunità.