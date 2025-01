Monaco, Hütter: “C’è grande delusione, ma il PSG ha meritato la vittoria”

La sconfitta subita negli ultimi istanti della finale di Supercoppa di Francia contro il Paris Saint-Germain è stata un duro colpo per il Monaco e il suo tecnico Adi Hütter , che non ha nascosto la delusione nel post-partita. Nonostante una prestazione difensiva granitica e la straordinaria prova del gigante tra i pali Philipp Köhn , i monegaschi si sono arresi per 1-0, subendo il gol da Dembele decisivo nei minuti finali.

La delusione di una sconfitta all’ultimo minuto

Adi Hütter ha esordito descrivendo il senso di frustrazione per l’epilogo della partita: "Quando si perde una partita negli ultimi minuti, il sentimento dominante è sempre la delusione. È questo che provo, nonostante tutto, perché guardando l'andamento complessivo della partita, il Paris Saint-Germain merita questa vittoria". Tuttavia, l’allenatore non ha lesinato elogi ai suoi giocatori: "Sono contento di ciò che abbiamo fatto questa sera, perché ci siamo battuti fino alla fine per provare a raggiungere i calci di rigore. Voglio congratularmi con loro per aver rispettato il piano di gioco".

La sconfitta, arrivata al termine di una gara molto combattuta, ha lasciato un segno nello spogliatoio: "Immaginate che ogni giocatore fosse triste nello spogliatoio dopo aver perso negli ultimi istanti, perché è stato un grande colpo".

Cosa è mancato per ottenere di più MONACO, GERMANIA - 26 NOVEMBRE: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain lascia il campo dopo aver ricevuto un cartellino rosso durante la partita della Fase MD5 della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco di Baviera il 26 novembre 2024 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images) Hütter ha analizzato le carenze della sua squadra, ammettendo i meriti del PSG: "Dobbiamo essere onesti, il PSG ha avuto molte più occasioni di noi. Avevamo un piano di gioco che la squadra ha cercato di seguire, ma sui calci piazzati non eravamo ben organizzati. Voglio congratularmi con il PSG per il suo titolo, anche se siamo ovviamente molto delusi dalla sconfitta".

L’allenatore ha riconosciuto che il primo tempo non è stato all’altezza delle aspettative: "La mia squadra è stata effettivamente troppo passiva nel primo tempo, non lottavamo abbastanza per recuperare il pallone. In particolare dopo i calci piazzati, non eravamo abbastanza aggressivi". Un miglioramento si è visto nella ripresa, con occasioni importanti tra cui un palo colpito da Vanderson: "Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo avuto delle opportunità per segnare. È quindi una grande delusione perdere questa partita negli ultimi secondi".

Un elogio speciale per Köhn Tra i protagonisti della serata, il portiere Philipp Köhn ha brillato con ben nove parate, tenendo in partita il Monaco fino alla fine. Hütter non ha mancato di sottolineare la sua eccezionale prestazione: «Voglio ovviamente congratularmi con lui, perché ha fatto una partita fantastica questa sera con parate incredibili che ci hanno tenuto in partita a lungo. Siamo quindi ancora più delusi per lui di aver perso questa partita". Nonostante l’amarezza, Adi Hütter ha già lo sguardo rivolto al futuro: "Ora dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla prossima partita contro il Nantes. In ogni caso, penso che i tifosi abbiano visto questa sera una bellissima partita".