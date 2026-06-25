Il Girone A della Coppa del Mondo 2026 ha già emesso i suoi verdetti, regalando alcune sorprese e confermando al tempo stesso i pronostici della vigilia. A chiudere in vetta è stato il Messico, autentico dominatore del raggruppamento, mentre il Sudafrica si è preso la scena conquistando un sorprendente secondo posto. Deludono invece Corea del Sud e Repubblica Ceca, eliminate al termine della fase a gironi.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Messico perfetto: tre vittorie e porta inviolata

Percorso impeccabile per la nazionale messicana, che chiude il gruppo con

, frutto di tre vittorie in altrettante partite. Ancora più impressionante è il dato relativo alla difesa:

e ben

, numeri che certificano l'equilibrio e la solidità della squadra.

Il Messico ha dato l'impressione di avere sempre il controllo delle partite, riuscendo a unire organizzazione difensiva e qualità offensiva. Una nazionale cinica, concreta e capace di sfruttare ogni occasione, candidandosi così a un ruolo da protagonista anche nella fase a eliminazione diretta.

Sudafrica, la grande rivelazione

La vera sorpresa del girone è però il

. Dopo un avvio complicato e tra lo scetticismo generale, gli africani sono riusciti a conquistare il secondo posto con

, segnando

e subendone

.

Non numeri straordinari, ma sufficienti per staccare il pass per gli ottavi di finale. La squadra ha saputo soffrire nei momenti difficili, mostrando grande spirito di sacrificio e un'organizzazione che le ha permesso di precedere avversari ben più quotati.

Caricamento post Instagram...

Corea del Sud e Repubblica Ceca, occasione mancata

L'eliminazione della

rappresenta una delle principali delusioni del gruppo. Gli asiatici si fermano a

, con

, pagando soprattutto la mancanza di continuità.

Ancora peggio ha fatto la Repubblica Ceca, ultima con appena 1 punto. I cechi hanno mostrato notevoli difficoltà difensive, come testimoniano i 6 gol subiti, il peggior dato del girone, a fronte di appena 2 reti realizzate.

Il Girone A si chiude dunque con la netta affermazione del Messico e con la favola del Sudafrica, pronto ora a giocarsi le proprie carte nella fase a eliminazione diretta del Mondiale.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA SUPERETTAN SVEDESE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365