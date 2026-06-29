Il Canada conquista un posto tra le migliori otto del Mondiale 2026 grazie a una vittoria sofferta e arrivata soltanto nei minuti di recupero. La formazione nordamericana supera per 1-0 il Sudafrica con una rete di Stephen Eustaquio al 92', spezzando il sogno della grande rivelazione del torneo e qualificandosi ai quarti di finale.

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La sfida è stata molto più equilibrata di quanto racconti il possesso palla. Il Sudafrica ha infatti gestito maggiormente il pallone, chiudendo con il 58% di possesso e ben 554 passaggi completati, ma ha faticato enormemente a creare pericoli concreti dalle parti della porta canadese.

Le statistiche premiano il Canada

Il Canada, al contrario, ha interpretato la gara in maniera estremamente pragmatica. Pur lasciando l'iniziativa agli avversari, la squadra nordamericana è risultata decisamente più incisiva negli ultimi metri, come dimostrano i numeri:

,

e

del Sudafrica.

Protagonista assoluto del match è stato anche il portiere sudafricano, autore di cinque parate, decisive per mantenere i suoi in partita fino ai minuti finali. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso i tempi supplementari, però, è arrivata la giocata che ha deciso l'incontro.

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Al

Stephen

ha trovato il varco giusto, firmando il gol dell'1-0 e facendo esplodere la gioia del Canada. Una rete pesantissima, che ha premiato una squadra capace di attendere il momento giusto per colpire senza perdere equilibrio.

Il Canada vola dunque ai quarti di finale, dove continuerà a inseguire il sogno mondiale. Il successo ottenuto all'ultimo respiro conferma il carattere della formazione nordamericana, capace di soffrire, resistere e trovare la giocata decisiva quando tutto sembrava ormai destinato ai supplementari.

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