Sergio Agüero, detto Kun, ha giocato la finale dei Mondiali nel 2014. Entrato al 46', la punta ex Manchester City non era riuscita a incidere nel risultato finale, con la Germania che ha trionfato per 1-0 grazie alla storica rete di Mario Götze. Durante l'intera competizione, il Kun ha segnato 0 reti, nonostante la titolarità nella fase ai gironi. 0 gol sono stati siglati anche all'esordio nel 2010, per cui, per aspettare una marcatura dell'implacabile finalizzatore dei citizens ci sono voluti altri 4 anni. Nel 2018, Agüero segna contro l'Islanda e contro la Francia, ma il percorso dell'Albiceleste termina solamente agli ottavi. A Qatar 2022 il Kun non ci sarà, ritiratosi nel dicembre 2021 per un'aritmia cardiaca dopo aver conquistato la Copa America in estate. Tuttavia, Sergio Agüero è ancora fortemente legato alla Selección e non ha perso tempo nel rispondere alle ultime provocazioni del difensore centrale Aymeric Laporte.

Il Kun Agüero risponde a Laporte

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 FEBBRAIO: Una veduta ravvicinata della statua di Sergio Aguero all'esterno dello stadio, prima della partita di ritorno della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle United all'Etihad Stadium, il 4 febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

L'ex attaccante di City e Barça ha voluto controbattere alle accuse mosse dal centrale dell'Athletic Bilbao ai microfoni di Marca, ovvero: "Nel corso del torneo abbiamo notato alcune azioni pericolose che non sono state viste o punite e ciò è capitato molto con l'Argentina". così, al podcast "Vamo' a Juga'", il Kun ha avuto lo spazio per esprimere la propria opinione sulle parole dell'ex compagno di squadra.

😅🇦🇷 JAJA, Kun Agüero le mandó un mensaje a Aymeric Laporte por su declaraciones contra Argentina:



“NO TE HAGAS EL PICANTE PORQUE CUANDO NOS VEMOS, ARRUGÁS”. pic.twitter.com/KYfHU1cHE6 https://t.co/A9PKLQAKfF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 18, 2026

Sergio Agüero si è così espresso sull'intervista polemica: "Non ho capito di cosa si sorprende Laporte. Io gli consiglio solo di non atteggiarsi da duro perché poi quando ci vediamo scappa e si tira indietro". Inoltre, l'ex citizens ha speso parole di elogio per Leo Messi: "Sembra che abbia 20 anni in meno sul campo, mentre io sono qua dietro alla telecamera... Nessuno arriverà mai al suo livello o almeno, io non vedrò mai nessuno raggiungerlo. In campo è come se fosse una pornostar, si sc**a tutti gli avversari che incontra".