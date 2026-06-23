Il Mondiale 2026, il primo della storia a sfoggiare l'inedito format a 48 squadre, sta entrando nel vivo e fino ad ora non ci sta per niente deludendo. Sebbene moltissimi verdetti ufficiali verranno stabiliti solo dopo che l'ultima e decisiva giornata della fase a gironi sarà stata interamente giocata, alcune sentenze definitive sono già state emesse come l'eliminazione della Turchia.

Questo scenario è figlio delle nuove regole FIFA: nella modalità di quest'anno, infatti, il primo criterio di spareggio nei gironi è rappresentato dagli scontri diretti. Un fattore che ha un peso specifico enorme sulla classifica e che sta condannando in anticipo chi si ritrova ancora a zero punti, sancendo eliminazioni precoci o lasciando le altre in una situazione in cui rischiano grosso.

BERLINO, GERMANIA - 06 LUGLIO: Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, applaude i tifosi dopo la sconfitta della squadra nei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Paesi Bassi e Turchia all'Olympiastadion il 06 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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Mondiale 2026: La Turchia è la prima "big" tra le eliminate

La clamorosa sorpresa di questa prima fase è senza dubbio l'uscita di scena della, che diventaanzitempo la competizione. Nonostante debba ancora giocare l'ultima partita del raggruppamento, la nazionale allenata da Vincenzo Montella è matematicamente fuori dai giochi. I turchi dovranno sfidare gli Stati Uniti, capolisti del Girone D a punteggio pieno con 6 punti e già sicuri del primo posto aritmetico.

In questa medesima e drammatica situazione si trovano anche altre tre selezioni: Haiti, Tunisia e Giordania. Sono tutte squadre che nell'ultimo turno affronteranno la capolista del proprio girone e che, avendo già perso gli scontri diretti contro la seconda e la terza forza del raggruppamento, non hanno più alcuna chance matematica di superarle in classifica. Discorso completamente diverso, invece, per Senegal e Iraq. Entrambe le nazionali sono state inserite nel "girone della morte" (il Gruppo I) e hanno incassato due sconfitte contro le corazzate Francia e Norvegia. Trovandosi ancora a zero punti ma dovendosi affrontare faccia a faccia nell'ultima giornata, la squadra che riuscirà a vincere lo scontro diretto avrà grandissime chance di avanzare ai sedicesimi di finale venendo ripescata come una delle 8 migliori terze del torneo.

L'Argentina comanda il gruppo delle squadre già qualificate

Dall'altra parte della barricata c'è chi può già sorridere e guardare con serenità al tabellone principale.a bacchetta il gruppo delle nazionali che hanno già staccato il pass per accedere alla fase a eliminazione diretta. L'Albiceleste lo fa da nazione regina, dimostrandosi finora la squadra che più di tutte ha convinto.

I campioni del mondo in carica non hanno ancora subito nemmeno un gol, mettendone a segno ben 5 in due partite. Insieme a Messi e compagni, nel club esclusivo delle squadre a punteggio pieno, troviamo anche il Messico, gli Stati Uniti e la Germania. Tutte loro sono già certe del primato matematico nei rispettivi gironi grazie agli scontri diretti a favore. Discorso leggermente diverso per la Francia e la Norvegia, anch'esse già qualificate con 6 punti ma inserite nello stesso gruppo (il Girone I): le due nazionali europee dovranno darsi battaglia nell'ultimo scontro diretto per capire chi si prenderà la vetta solitaria e chi si accontenterà del secondo posto.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Mondiali 2026: la situazione sulle migliori terze

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Con l'allargamento del torneo, la vera chiave per il passaggio del turno si gioca sulla quota dei 4 punti. Il nuovo regolamento prevede ilIn questo torneo raggiungere iai sedicesimi di finale con una percentuale stimataProprio per questo motivo,, pur non avendo ancora la certezza del primo o secondo posto, sono ormaialla fase successiva. Una situazione ottimale in cui spera di catapultarsi prestissimo anche il Portogallo. A Ronaldo e compagni basterà battere l'Uzbekistan nel prossimo match per unirsi al resto delle grandi d'Europa e del mondo.

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