La Corea del Sud continua a confermarsi una delle squadre più interessanti di questo Mondiale 2026. Non solo per risultati e qualità di gioco, ma anche per una statistica che sta facendo il giro del mondo. Nell’ultima sfida contro la Repubblica Ceca, vinta dagli asiatici con una rimonta convincente e altri due gol messi a segno nella ripresa è emerso un dato clamoroso: 14 degli ultimi 15 gol segnati dalla Corea del Sud nelle gare mondiali sono arrivati nel secondo tempo.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

La Corea del Sud segna solo nella ripresa, i numeri sono da urlo

Una tendenza che racconta perfettamente lo spirito della squadra, capace di crescere alla distanza e di colpire quando le partite entrano nella fase decisiva. Anche contro i cechi, la selezione asiatica ha mostrato pazienza. Organizzazione e una condizione atletica superiore, ribaltando il match nella seconda metà di gara con due reti che hanno confermato il trend ormai consolidato.. La capacità di restare in partita anche nei momenti di difficoltà e di accelerare nei secondi 45 minuti è diventata una delle armi principali del gruppo.

Dal punto di vista tattico, la squadra si distingue per intensità, disciplina e un ritmo di gioco che tende ad aumentare con il passare dei minuti. Proprio questa caratteristica permette alla Corea del Sud di mettere in difficoltà avversari spesso più fisici o tecnicamente più dotati nella prima parte di gara.

🚨🚨 | 14 of South Korea's last 15 World Cup goals have been scored in the 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 𝐇𝐀𝐋𝐅. 😲🇰🇷 pic.twitter.com/jPviSe0CLU — CentreGoals. (@centregoals) June 12, 2026

Il dato dei 14 gol su 15 segnati nel secondo tempo non è soltanto una curiosità statistica, ma anche il riflesso di una precisa identità di squadra. La nazionale asiatica sembra infatti costruire le proprie partite con un approccio prudente iniziale, per poi esplodere nella ripresa quando gli spazi si aprono e la stanchezza degli avversari diventa un fattore determinante.

La vittoria contro la Repubblica Ceca ha ulteriormente rafforzato questa tendenza. Confermando la Corea del Sud come una delle squadre più solide e imprevedibili della competizione. Un gruppo capace di adattarsi, soffrire e colpire al momento giusto, trasformando il secondo tempo nel suo territorio preferito. Se il trend dovesse continuare, la Corea del Sud potrebbe rappresentare una delle sorprese più pericolose del torneo, soprattutto nelle fasi a eliminazione diretta. Dove la gestione dei momenti diventa spesso decisiva quanto la qualità tecnica.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365