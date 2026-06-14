Il Marocco non smette di stupire. Dopo la finale disputata nell'ultima Coppa d'Africa, vinta a tavolino a scapito del Senegal, è arrivato un ottimo esordio nel Mondiale contro il Brasile. L'1-1 infonde coraggio in vista del prosieguo della competizione intercontinentale. Intanto, però, c'è anche un altro importante dato di cui andare fieri: la nazionale rossoverde è sempre più "internazionale".

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Le tante facce del Marocco

Il pareggio meritato contro il Brasile ha dato linfa e coraggio al Marocco di Mohamed. Le prossime avversarie, Scozia e Haiti, sembrano infatti alla portata dei nordafricani che potrebbero pensare di insediare la Nazionale di Ancelotti per ilnel girone C. Brahim Diaz e compagni possono dire di aver superato indenni il primo e fondamentale ostacolo del proprio percorso, ma adesso c'è da tenere alta l'attenzione.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - 13 GIUGNO: Marquinhos del Brasile e Achraf Hakimi del Marocco si contendono la palla durante la partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Brasile e Marocco allo Stadio New York New Jersey il 13 giugno 2026 a East Rutherford, Stati Uniti. (Foto di Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

A sorprendere dell'ultima formazione scesa in campo, però, oltre alla prestazione solida e compatta contro il Brasile più quotato, è stata la multinazionalità della squadra. Nei fatti, il Marocco annovera tante etnie e culture e soltanto uno dei titolari contro il Brasile è nato effettivamente in Marocco: Azzedine Ounahi. Si tratta di un centrocampista offensivo classe 2000, nato a Casablanca. Ebbene tutti gli altri 10 compagni di squadra, pur avendo nazionalità o lontane origini marocchine, non sono nati nel Continente Nero.

Record destinato a durare poco?

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A parte il portiere dell'Al Hilal,nato in Canada, i restanti 9 calciatori scesi in campo dal primo minuto col Brasile sono nati in Europa. Nello specifico, la più gettonata è lagrazie ad Hakimi, Riad, Brahim Diaz e Saibari. Diop, Bouaddi ed El Ayanoui sono nati in. Infine, se Mazraoui è l'unico rappresentante olandese, c'è anche un calciatore nato in Belgio: El Khannouss. Ebbene, questo record, malgrado la sua storicità potrebbe presto essere infranto.Alle 19 italiane, infatti, ilesordirà nel Mondiale contro la Germania. Avendo a disposizione 25 giocatori "stranieri" su 26 convocati, diventa difficile pensare che il primato del Marocco non venga superato immediatamente.

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