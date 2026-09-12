Il nuovo turno del campionato messicano ha in programma Monterrey-Tigres, una delle partite più sentite nel Paese. Le due squadre non arrivano al meglio a quello che è conosciuto come il Clásico Regiomontano, il derby tra le due squadre più prestigiose dello Stato del Nuevo León. I padroni di casa sono undicesimi a 9 punti, mentre gli ospiti quindicesimi a 6. La gara è valida per l'ottava giornata del torneo di Apertura della Liga MX. In vista del derby, analizziamo la carta d'identità di Monterrey e Tigres, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

Monterrey-Tigres, l'età media delle due squadre

I due club dello Stato di Nuevo León condividono una. Per il Monterrey è di 27,4 anni, mentre per il Tigres 26,4. Entrambe uniscono calciatori molto esperti a giovani promettenti. Parlando in generale, il primato assoluto per il giocatore più "anziano" della sfida va allo storico portiere degli ospitie i suoi 40 anni. Per gli avversari è sempre un portiere a detenere il primato, ovverocon 35 anni. I due condividono, molto recentemente, un'espulsione per condotta antisportiva.

Non sono invece molti gli under 20 nelle due rose. Monterrey ne ha solo 2, dove il più giovane è il centrocampista Sebastian Rodriguez con 18 anni. Anche il Tigres conta lo stesso numero di giocatori sotto i 20 anni, con il primato conteso da due 19enni. A essere nato prima però è l'attaccante Diego Ramirez.

La nazionalità dei giocatori

Entrambe le squadre non sono rappresentate da così tante nazioni all'interno della rosa. Il Monterrey ne conta solo 7, mentre il Tigres addirittura 6. Ovviamente il: 19 sui 28 totali per i padroni di casa e 21 su 33 per gli ospiti. Per i due club, la seconda nazione più rappresentata è a quota 4 e si tratta dell'Argentina per i primi e dell'Uruguay per i secondi.

PASADENA, CALIFORNIA - JUNE 17: Esteban Andrada del CF Monterrey in azione durante la partita del gruppo E della FIFA Club World Cup 2025 tra CF Monterrey e FC Internazionale Milano al Rose Bowl Stadium il 17 giugno 2025 a Pasadena, California. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Infine, parlando dei continenti, a colpire è soprattutto il Tigres che ha scelto tutti e 33 i giocatori in rosa in quello delle Americhe, comprendendo Stati Uniti e Canada. Maggiormente aperto alle influenze esterne il Monterrey che, oltre ai 25 calciatori provenienti dallo stesso continente, ha incluso 3 europei.