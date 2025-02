Si è trasferito da poco tempo in Turchia, dopo una buona parentesi al Milan , ma Alvaro Morata già combatte con il cuore per i colori del Galatasaray . Un lieve infortunio non gli ha permesso di scendere in campo nel derby di ieri contro il Fenerbahce ma lo spagnolo - intervistato da Marca - ha le idee molto chiare: " Vogliamo la quinta stella sulla maglia , i 25 titoli nel campionato turco. Sono molto felice a Istanbul, sto vivendo un'esperienza fantastica in un paese meraviglioso, un club incredibile e persone estremamente simpatiche. Amo la vita che faccio qui e sono molto felice di essere venuto. Se tutto andrà bene, la prossima stagione giocherò in Champions League . Volevo continuare a competere ai massimi livelli in Europa, e ci sto riuscendo".

"Vi dico perché ho lasciato il Milan"

Morata, prima, è tornato però sulla decisione - sofferta - di dire addio all'Atletico Madrid: "In quel momento, era ciò che il mio corpo e la mia mente chiedevano. Se mi guardo indietro, mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, nonostante tutto, a capirmi: dopo la vittoria all'Europeo, gli spagnoli non mi guardavano più come prima. Sono poi andato al Milan per via dell'allenatore (Fonseca, ndr), che ha dimostrato di volermi bene, ma dopo pochi mesi è cambiato tutto e non non mi sentivo più a mio agio. Ero andato a Milano solo per stare con Fonseca".