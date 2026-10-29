Come raccontato anche da Alessandro Lunari di Cronache di Spogliatoio, a quasi 9.000 chilometri di distanza dal nostro Paese e dal calore dello stadio Diego Armando Maradona, c'è un angolo di mondo in cui un club che porta i colori e l'ispirazione della squadra partenopea sta facendo sognare i tifosi. Siamo in America Centrale, precisamente in Belize, uno Stato affacciato sul Mar dei Caraibi con poco più di 400 mila abitanti (meno della metà della sola città di Napoli). Ed è proprio qui che il Napoles FC sta monopolizzando l'attenzione mediatica e sportiva, conquistando la vetta della classifica della massima serie locale.

Dall'academy alla massima serie: la crescita del Napoles FC

Fondato appena 6 anni fa nella capitale Belmopan, il Napoles FC è nato come academy, prima di compiere il salto nel calcio professionistico grazie alla crescita del movimento locale e alla presenza di numerosi giovani talenti. L'ispirazione è chiaramente il Napoli, di cui il club beliziano richiama nome e colori. Un'identità costruita attorno alla passione per il calcio e al senso di appartenenza, reinterpretati in chiave centroamericana. La prima stagione nella massima serie è stata complicata, con un sesto posto su 7 partecipanti. Da allora, però, la squadra ha cambiato passo, trasformandosi in una delle protagoniste del campionato.

NAPLES, ITALIA - 15 MARZO: Una vista panoramica prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra SSC Napoli e Eintracht Francoforte allo Stadio Diego Armando Maradona il 15 marzo 2023 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il calcio beliziano prevede due tornei, Apertura e Clausura, una formula che ricorda quella adottata in Argentina. In questo contesto, il Napoles FC si è preso la scena superando avversarie più accreditate a vincere il titolo, tra cui i campioni in carica del Verdes e il Port Layola, sconfitto con un netto 6-0.

La squadra ha così raggiunto la vetta con 19 punti in nove partite, sotto la guida del tecnico Brayan Paz, 36 anni. Un percorso che conferma le nuove ambizioni di una società intenzionata a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama nazionale.

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La storia del calcio in Belize riserva anche curiosità legate ad altri grandi nomi del calcio italiano. Fino al 2005 infatti, una delle squadre più importanti del Paese era la Juventus Orange Walk, fondata nel 1978 e chiamata così proprio in omaggio al club bianconero di Torino. La società aveva vissuto il suo periodo migliore tra gli anni '90 e i primi 2000, conquistando 5 campionati prima del fallimento arrivato nel 2005.