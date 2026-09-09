Champions League: il Napoli di Allegri questa sera sfida l'Arsenal di Arteta capolista della Premier League
Ai piedi del Vesuvio ci si prepara alla notte dei sogni, Napoli e Arsenal si sfideranno questa sera al Diego Armando Maradona in una sfida dove le due squadre condividono la stessa ambizione: essere protagonisti sul palcoscenico internazionale. Da una parte il calore del Maradona, dall’altra la tradizione e l’eleganza del club londinese. Una sfida che promette intensità, qualità e un’atmosfera da grande notte europea.
Il Napoli di Max Allegri contro l'Arsenal di Mikel Arteta
Il confronto inaugura la fase campionato della Champions League 2026/27. per la squadra di Allegri e quella di Arteta. Per gli azzurri è subito un banco di prova importante contro i finalisti della scorsa edizione. Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva all'appuntamento dopo un avvio di campionato complicato: alla vittoria sul Genoa sono seguite le sconfitte contro Como e Inter. La notte europea diventa così l'occasione per ritrovare fiducia e dimostrare che la squadra può competere con le grandi del continente. L'Arsenal di Mikel Arteta, invece, si presenta con il peso e l'ambizione di chi ha sfiorato il titolo europeo. La scorsa stagione i Gunners hanno raggiunto la finale, perdendo soltanto ai rigori contro il Paris Saint-Germain, dopo un percorso straordinario. La solidità difensiva e la capacità di controllare il gioco restano le armi principali dei londinesi.
Una nuova pagina europeaI precedenti raccontano una sfida favorevole all'Arsenal, vincitore di tre dei quattro incontri disputati. Il Napoli, però, conserva il ricordo del 2-0 ottenuto al Maradona nel dicembre 2013, una serata che dimostra quanto il fattore campo possa incidere in appuntamenti di questo livello. Sarà una partita di dettagli, equilibrio e personalità. Il Napoli cercherà di trasformare la spinta del proprio pubblico in energia, mentre l'Arsenal proverà a imporre ritmo e qualità. Due città, due passioni e novanta minuti per iniziare a scrivere una nuova pagina europea.
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