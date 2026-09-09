Ai piedi del Vesuvio ci si prepara alla notte dei sogni, Napoli e Arsenal si sfideranno questa sera al Diego Armando Maradona in una sfida dove le due squadre condividono la stessa ambizione: essere protagonisti sul palcoscenico internazionale. Da una parte il calore del Maradona, dall’altra la tradizione e l’eleganza del club londinese. Una sfida che promette intensità, qualità e un’atmosfera da grande notte europea.

Il Napoli di Max Allegri contro l'Arsenal di Mikel Arteta

NAPOLI, ITALIA - 21 AGOSTO: Massimiliano Allegri del Napoli parla in conferenza stampa il 21 agosto 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il confronto inaugura la fase campionato della Champions League 2026/27. per la squadra di Allegri e quella di Arteta. Per gli azzurri è subito un banco di prova importante contro i finalisti della scorsa edizione. Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva all'appuntamento dopo un avvio di campionato complicato: alla vittoria sul Genoa sono seguite le sconfitte contro Como e Inter. La notte europea diventa così l'occasione per ritrovare fiducia e dimostrare che la squadra può competere con le grandi del continente. L'Arsenal di Mikel Arteta, invece, si presenta con il peso e l'ambizione di chi ha sfiorato il titolo europeo. La scorsa stagione i Gunners hanno raggiunto la finale, perdendo soltanto ai rigori contro il Paris Saint-Germain, dopo un percorso straordinario. La solidità difensiva e la capacità di controllare il gioco restano le armi principali dei londinesi.

Una nuova pagina europea

LONDRA, INGHILTERRA - 6 SETTEMBRE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, festeggia dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Arsenal FC e Chelsea FC all'Emirates Stadium, il 6 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

I precedenti raccontano una sfida favorevole all', vincitore di tre dei quattro incontri disputati. Il Napoli, però, conserva il ricordo del 2-0 ottenuto al Maradona nel dicembre 2013, una serata che dimostra quanto il fattore campo possa incidere in appuntamenti di questo livello. Sarà una partita di dettagli, equilibrio e personalità. Ilcercherà di trasformare la spinta del proprio pubblico in energia, mentre l'Arsenal proverà a imporre ritmo e qualità. Due città, due passioni e novanta minuti per iniziare a scrivere una nuova pagina europea.