De La Fuente ci pensa, il centrale si è dimostrato tra i più solidi del campionato e potrebbe diventare un utile rincalzo
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Natan guarda al futuro e lo fa anche attraverso la Spagna. Il difensore brasiliano ha avviato le pratiche per ottenere il passaporto spagnolo dopo due anni trascorsi in Liga. Una procedura che, se completata con successo, gli permetterebbe di acquisire lo status di comunitario, liberando contemporaneamente un posto da extracomunitario nella rosa del Real Betis. Una notizia importante per il club andaluso, ma anche il riconoscimento di un percorso di crescita che ha trasformato il centrale in uno dei protagonisti del campionato.
Natan, l'arrivo in Spagna e la prima stagione al BetisL'avventura spagnola di Natan è cominciata nell'estate del 2024, quando il Betis lo ha prelevato dal Napoli con la formula del prestito e un'opzione per l'acquisto definitivo. Il brasiliano, reduce dall'esperienza in Serie A, si è inserito progressivamente negli equilibri della squadra di Manuel Pellegrini, conquistando spazio in una difesa che aveva bisogno di nuove certezze dopo alcune partenze importanti.
La conferma e il passaporto spagnoloLa seconda stagione ha consolidato ulteriormente il suo ruolo. Natan ha continuato a offrire prestazioni di alto livello, confermandosi un riferimento per Pellegrini e uno dei difensori più affidabili della Liga. Anche nell'attuale annata 2026-2027 il brasiliano è rimasto centrale nel progetto tecnico: ha disputato 11 delle prime 13 partite di campionato del Betis.
Adesso, con l'avvio delle pratiche per ottenere il passaporto spagnolo, si apre una nuova prospettiva. Il Betis potrebbe guadagnare maggiore flessibilità sul mercato e Natan vedrebbe aumentare le proprie possibilità di movimento in Europa. Il percorso in Liga, intanto, lo ha già trasformato da scommessa arrivata dall'Italia a certezza della difesa verdiblanca.
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