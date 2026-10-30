Natan guarda al futuro e lo fa anche attraverso la Spagna. Il difensore brasiliano ha avviato le pratiche per ottenere il passaporto spagnolo dopo due anni trascorsi in Liga. Una procedura che, se completata con successo, gli permetterebbe di acquisire lo status di comunitario, liberando contemporaneamente un posto da extracomunitario nella rosa del Real Betis. Una notizia importante per il club andaluso, ma anche il riconoscimento di un percorso di crescita che ha trasformato il centrale in uno dei protagonisti del campionato.

Natan, l'arrivo in Spagna e la prima stagione al Betis

Natan ha iniciado los trámites para obtener el pasaporte español tras dos años en LaLiga. pic.twitter.com/LFNkBxmuwv — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 29, 2026

L'avventura spagnola di Natan è cominciata nell'estate del 2024, quando il Betis lo ha prelevato dal Napoli con la formula del prestito e un'opzione per l'acquisto definitivo. Il brasiliano, reduce dall'esperienza in Serie A, si è inserito progressivamente negli equilibri della squadra di Manuel Pellegrini, conquistando spazio in una difesa che aveva bisogno di nuove certezze dopo alcune partenze importanti.La prima stagione in biancoverde è stata quella della consacrazione., per poi diventare praticamente imprescindibile dopo l'infortunio del compagno di reparto. Il suo rendimento è stato premiato anche dai numeri: ha chiuso l'annata con 4.005 minuti disputati in tutte le competizioni, risultando il calciatore più utilizzato della rosa. Nell'estate del 2025 il Betis ha deciso così di esercitare il diritto di riscatto, investendo nove milioni di euro e firmando con lui un contratto fino al 2030.

Natan sfida Valverde nel match tra Real Madrid e Betis (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

La conferma e il passaporto spagnolo

La seconda stagione ha consolidato ulteriormente il suo ruolo.. Anche nell'attuale annata 2026-2027 il brasiliano è rimasto centrale nel progetto tecnico: ha disputato 11 delle prime 13 partite di campionato del Betis.

Adesso, con l'avvio delle pratiche per ottenere il passaporto spagnolo, si apre una nuova prospettiva. Il Betis potrebbe guadagnare maggiore flessibilità sul mercato e Natan vedrebbe aumentare le proprie possibilità di movimento in Europa. Il percorso in Liga, intanto, lo ha già trasformato da scommessa arrivata dall'Italia a certezza della difesa verdiblanca.