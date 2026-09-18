Si sta preparando alla Nations League anche la Polonia. Il commissario tecnico Jan Urban ha reso nota oggi la lista dei convocati per le quattro partite che attendono le aquile bianche. E sono ben tre i giocatori che militano nella Serie A.

Le convocazioni della Polonia per la Nations League

Nations League, i convocati della Polonia: c'è anche Zielinskihttps://t.co/HdizHk3ywH — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 18, 2026

La Polonia, che non ha partecipato allo scorso, torna in campo per le quattro sfide della Nations League. I biancorossi giocheranno quattro partite: si comincia il 25 settembre a Varsavia, contro la, il 28 settembre è invece il turno della. Il 2 ottobre, sempre nella capitale polacca, arriva la, l'ultimo appuntamento è la seconda partita contro la Bosnia, in casa dei bosniaci: a Zenica, il 5 ottobre. Per questo tour de force di quattro match, il ct Urban ha chiamato ventisei giocatori.Tra i convocati c'è anche. L'ex attaccante diquando la nazionale non era riuscita a qualificarsi per il Mondiale aveva lasciato intendere di volersi ritirare dagli impegni con questa maglia. Torna in nazionale, dopo due anni di assenza, anche Tymoteuszmentre sono alla loro prima volta Wojcieche Wiktor. Ci sono anche tre giocatori che militano nella nostra Serie A. Si tratta del portiere Kamil, di recente acquistato dalla, il centrocampistae attualmente in forza all'di Chivu. La chiamata di Grabara, in particolare, premia il buono impatto che l'estremo difensore ha avuto con la maglia della Juventus, in particolare nella prima partita di

TURIN, ITALY - AGOSTO 25: Kamil Grabara della Juventus posa al JTC il 25 agosto 2026 a Torino, Italia.(Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Portieri: Marcin Bułka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus FC), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków).

Difensori: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok).

Centrocampisti: Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Jakub Kamiński (Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (Lens), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter).

Attaccanti: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew Łódź), Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg).