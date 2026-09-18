La Polonia giocherà contro la Bosnia, per due volte, poi Svezia e Romania.
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Si sta preparando alla Nations League anche la Polonia. Il commissario tecnico Jan Urban ha reso nota oggi la lista dei convocati per le quattro partite che attendono le aquile bianche. E sono ben tre i giocatori che militano nella Serie A.
Le convocazioni della Polonia per la Nations LeagueLa Polonia, che non ha partecipato allo scorso Mondiale, torna in campo per le quattro sfide della Nations League. I biancorossi giocheranno quattro partite: si comincia il 25 settembre a Varsavia, contro la Bosnia, il 28 settembre è invece il turno della Svezia. Il 2 ottobre, sempre nella capitale polacca, arriva la Romania, l'ultimo appuntamento è la seconda partita contro la Bosnia, in casa dei bosniaci: a Zenica, il 5 ottobre. Per questo tour de force di quattro match, il ct Urban ha chiamato ventisei giocatori.
Portieri: Marcin Bułka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus FC), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków).
Difensori: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Jakub Kiwior (FC Porto), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok).
Centrocampisti: Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Jakub Kamiński (Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (Lens), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta), Piotr Zieliński (Inter).
Attaccanti: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew Łódź), Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg).
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