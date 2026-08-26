La Juventus ha un nuovo portiere: a Torino arriva Kamil Grabara, in prestito dal Wolfsburg. Sarà il vice Vicario per questa stagione. Ed ha uno sponsor importante: nientemeno che Szczęsny, anche lui polacco ed ex estremo difensore della Vecchia Signora.

Wojciech Szczesny, 34 anni, portierę del Barcellona. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Grabara, il nuovo portiere della Vecchia Signora

Arriva indal Wolfsburg in Bundesliga , dove ha giocato nelle ultime due stagioni, il nuovo estremo difensore voluto da Spalletti. Si tratta di Kamil Grabara, classe 1999, polacco. Ha militato anche nelle giovanili delper poi giocare in vari campionati e con varie squadre: ha vestito la maglia dell'e delin Danimarca, ma anche dell'in Inghilterra. Il polacco è noto per essere un buone per indossare dellecolorate in campo: questo a causa di uno scontro, avvenuto nel 2002, quando subì diverse fratture e dovette rimanere fuori dal campo per due mesi. Subì anche una operazione chirurigca con l'impianto di placche e viti in titanio.

Dopo l'annuncio ha subito voluto salutare i suoi nuovi tifosi e lo ha fatto con un messaggio sui social del club bianconero: "Ciao bianconeri! Sono molto felice di firmare per la Juventus. Non vedo l'ora di vedervi all'Allianz Stadium". Il 27enne, inoltre, gode del sostegno e della stima di uno sponsor speciale: l'ex portiere della Juventus, suo connazionale, Wojciech Szczęsny che lo ha definito come il "miglior portiere" della Polonia. Gli apprezzamenti in suo favore, l'estremo difensore del Barcellona, li aveva fatti in occasione delle qualificazioni del Mondiale. Grabara non era stato convocato e Szczęsny ha commentato così la scelta del tecnico: "Non voglio mettere l'allenatore in una posizione scomoda, ma credo che il miglior portiere polacco non sia stato convocato. Ha il potenziale per essere nettamente superiore agli altri e diventare un giocatore di livello mondiale".

Il messaggio di Szczesny sotto il video saluto di Grabara 🧤🇵🇱 pic.twitter.com/KrSDIvIClx — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) August 25, 2026

E Szczęsny ha anche voluto fare gli auguri a Grabara per la sua nuova avventura in terra italiana. Lo ha fatto commentando proprio il post con cui il portiere si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Un portiere polacco alla Juventus! Mi piace!", ha scritto l'estremo difensore del Barca.