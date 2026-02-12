Neuer chiude le porte alla Germania e ai Mondiali: “Non torno”

Il portiere tedesco sostiene Baumann per difendere la porta della Germania ai prossimi Mondiali

Federico Grimaldi 12 febbraio - 10:32

Manuel Neuer spegne definitivamente le speranze di un suo ritorno in Nazionale. Dopo l’infortunio di Marc-Andre ter Stegen e le inevitabili speculazioni su un possibile ripensamento in vista del Mondiale 2026, il portiere del Bayern Monaco ha risposto con un secco "No" alle domande dei giornalisti nel post gara di Coppa di Germania contro il Lipsia. A 39 anni, il campione del mondo 2014 conferma che la decisione presa nell’estate 2024 è irrevocabile. Nessun passo indietro, nonostante le ottime prestazioni con il club. Anzi, Neuer ha voluto ribadire la sua fiducia in Oliver Baumann, indicandolo come numero uno attuale e futuro della Germania. Resta invece aperto il capitolo Bayern: il contratto scade in estate e il rinnovo è ancora da definire.

Germania, Neuer dice basta: nessun ritorno nonostante l’emergenza portieri — Manuel Neuer non ha bisogno di presentazioni: da oltre dodici anni è uno dei volti simbolo della Germania e, ancora oggi, a 39 anni, continua a essere un fuoriclasse capace di guidare una corazzata come il Bayern Monaco con la stessa autorevolezza di sempre. L’infortunio di Marc-Andre ter Stegen aveva inevitabilmente riaperto il dibattito su un suo possibile ritorno in Nazionale in vista del Mondiale 2026, ma il portiere bavarese ha spento sul nascere ogni speculazione.

Al termine della sfida di Coppa di Germania contro il Lipsia vinta dal Bayern per 2-0, interrogato sull’argomento, Neuer ha risposto con un secco "No", confermando che la decisione presa nell’estate 2024 di lasciare la Mannschaft resta definitiva. Nessuna marcia indietro, dunque, nonostante le ottime prestazioni offerte in stagione. Anzi, il campione del mondo 2014 ha voluto sostenere apertamente Oliver Baumann. Indicandolo come attuale numero uno e uomo giusto per raccogliere l’eredità tra i pali della Germania nei prossimi anni.